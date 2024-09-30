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Україна та Угорщина домовилися провести до кінця року засідання Спільної міжурядової комісії

Україна та Угорщина домовилися провести до кінця року засідання Спільної міжурядової комісії

Київ • УНН

 • 13875 перегляди

МЗС України та Угорщини домовились про засідання Спільної міжурядової комісії до кінця 2023 року. Сторони також обговорили розвиток прикордонної інфраструктури та відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь-Надьгодош".

Україна та Угорщина домовилися провести до кінця цього року чергове засідання Спільної міжурядової комісії. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з угорським колегою Сійяртом, передає УНН.

Під час перемовин ми також скоординували наступні кроки з розвитку прикордонної інфраструктури, що сприятиме налагодженню торговельно-економічних відносин між нашими країнами. У цьому контексті, ми домовилися провести до кінця цього року чергове засідання Спільної міжурядової комісії

- розповів Сибіга.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - ПП "Велика Паладь-Надьгодош", а також про розширення роботи ще одного вже існуючого.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
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