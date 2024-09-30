Україна та Угорщина домовилися провести до кінця року засідання Спільної міжурядової комісії
Київ • УНН
МЗС України та Угорщини домовились про засідання Спільної міжурядової комісії до кінця 2023 року. Сторони також обговорили розвиток прикордонної інфраструктури та відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь-Надьгодош".
Україна та Угорщина домовилися провести до кінця цього року чергове засідання Спільної міжурядової комісії. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з угорським колегою Сійяртом, передає УНН.
Під час перемовин ми також скоординували наступні кроки з розвитку прикордонної інфраструктури, що сприятиме налагодженню торговельно-економічних відносин між нашими країнами. У цьому контексті, ми домовилися провести до кінця цього року чергове засідання Спільної міжурядової комісії
Доповнення
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - ПП "Велика Паладь-Надьгодош", а також про розширення роботи ще одного вже існуючого.