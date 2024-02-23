Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: уряд схвалив рішення
Київ • УНН
Кабінет міністрів України вирішив відкрити новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною під назвою "Велика Паладь-Надьгодош" та розширити роботу існуючого пункту пропуску з метою збільшення пропускної спроможності кордону та торгівлі.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - ПП "Велика Паладь-Надьгодош", а також про розширення роботи ще одного вже існуючого. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
З його слів, схвалено проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Угорщини про внесення змін до угоди між урядами двох країн про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення
Змінено характер перевезень пункту пропуску "Лужанка-Берегшурань" та передбачено створення на українсько-угорському державному кордоні пункту пропуску для автомобільного сполучення "Велика Паладь-Надьгодош"
За його словами, це сприятиме подальшому підвищенню пропускної спроможності через державний кордон та розвитку торговельно-економічних зв'язків між двома державами.
Раніше
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїздного засідання уряду на Львівщині повідомляв, що уряд ухвалить рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - "Велика Паладь-Надьгодош".
"Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян", - зазначав Шмигаль.
Доповнення
Кабмін зібрався на засідання на Львівщині на тлі блокади польського кордону.