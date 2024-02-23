Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Венгрией: правительство одобрило решение

Кабинет министров Украины принял решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией - ПП "Великая Паладь-Надьгодош", а также о расширении работы еще одного уже существующего. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

По его словам, одобрен проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Венгрии о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о контроле пограничного движения в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного и железнодорожного сообщения

Изменен характер перевозок пункта пропуска "Лужанка-Берегшурань" и предусмотрено создание на украинско-венгерской государственной границе пункта пропуска для автомобильного сообщения "Великая Паладь-Надьгодош" - написал Мельничук.

По его словам, это будет способствовать дальнейшему повышению пропускной способности через государственную границу и развитию торгово-экономических связей между двумя государствами.

Ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства во Львовской области сообщал, что правительство примет решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией - "Великая Паладь-Надьгодош".

"Он будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан", - отмечал Шмыгаль.

Дополнение

Кабмин собрался на заседание в Львовской области на фоне блокады польской границы.