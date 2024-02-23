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Кабмін зібрався на засідання на Львівщині на тлі блокади кордону: Шмигаль готовий до "розумних компромісів" з Варшавою

Київ • УНН

 • 23597 перегляди

Український уряд зібрався на виїзне засідання у Львівській області для вирішення проблеми блокади на польському кордоні і погодження відкриття нового пункту перетину кордону з Угорщиною та розширення роботи існуючого, щоб полегшити прикордонний рух.

Кабмін зібрався на засідання на Львівщині на тлі блокади кордону: Шмигаль готовий до "розумних компромісів" з Варшавою

Український уряд зібрався на виїзне засідання у Львівській області для вирішення питання блокади на польському кордоні і збирається схвалити відкриття нового пункту перетину кордону з Угорщиною та розширити роботу існуючого, щоб полегшити прикордонний рух, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Сьогодні проводимо виїзне засідання Уряду. На доручення Президента України працюємо у Львівській області. Серед ключових питань - це ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів

- зазначив Шмигаль у соцмережах.

Одночасно, з його слів, продовжується робота з розширення логістики в інших точках.

"Сьогодні уряд ухвалить рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску "Велика Паладь-Надьгодош". Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян.

Крім того, ми домовилися, що буде розширена робота ще одного пункт пропуску на кордоні з Угорщиною - "Лужанка-Берегшурань". Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн", - повідомив очільник уряду.

Кулеба на тлі блокади польського кордону відвідав Варшаву: каже, обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань22.02.24, 17:06 • 28516 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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