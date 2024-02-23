Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой
Киев • УНН
Украинское правительство собралось на выездное заседание во Львовской области для решения проблемы блокады на польской границе и согласования открытия нового пункта пересечения границы с Венгрией и расширения работы существующего, чтобы облегчить пограничное движение.
Украинское правительство собралось на выездное заседание во Львовской области для решения вопроса блокады на польской границе и собирается одобрить открытие нового пункта пересечения границы с Венгрией и расширить работу существующего, чтобы облегчить пограничное движение, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Сегодня проводим выездное заседание Правительства. По поручению Президента Украины работаем во Львовской области. Среди ключевых вопросов - это ситуация с блокадой на границе. Готовим четкие шаги и конкретные предложения. С польской стороной планируем провести прагматичный диалог, и готовы к разумным компромиссам
Одновременно, по его словам, продолжается работа по расширению логистики в других точках.
"Сегодня правительство примет решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией. Это пункт пропуска "Великая Паладь-Надьгодош". Он будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан.
Кроме того, мы договорились, что будет расширена работа еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией - "Лужанка-Берегшурань". Теперь по нему смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн", - сообщил глава правительства.
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Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой
Украинское правительство собралось на выездное заседание во Львовской области для решения проблемы блокады на польской границе и согласования открытия нового пункта пересечения границы с Венгрией и расширения работы существующего, чтобы облегчить пограничное движение.
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