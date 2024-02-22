Кулеба на фоне блокады польской границы посетил Варшаву: говорит, оба правительства настроены на решение проблемных вопросов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне блокады границы польскими протестующими посетил Варшаву, где обсудил с польскими чиновниками "проблемные вопросы", на решение которых, по его словам, "настроены оба правительства", пишет УНН.

Провел в Варшаве искреннюю и более чем часовую беседу с руководителем Кабинета Премьер-министра Польши Павлом Грасем и Председателем Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем. Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов. Благодарен за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину - указал Кулеба в X.

По его словам, стороны "обсудили также дальнейшие совместные усилия для наращивания военных поставок".

"В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", - отметил Кулеба.

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