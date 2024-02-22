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Кулеба на фоне блокады польской границы посетил Варшаву: говорит, оба правительства настроены на решение проблемных вопросов

Кулеба на фоне блокады польской границы посетил Варшаву: говорит, оба правительства настроены на решение проблемных вопросов

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 15:06  •  1040 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Варшаву, чтобы обсудить с польскими чиновниками проблемные вопросы и увеличение военной помощи Украине, и отметил, что в Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне блокады границы польскими протестующими посетил Варшаву, где обсудил с польскими чиновниками "проблемные вопросы", на решение которых, по его словам, "настроены оба правительства", пишет УНН.

Провел в Варшаве искреннюю и более чем часовую беседу с руководителем Кабинета Премьер-министра Польши Павлом Грасем и Председателем Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем. Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов. Благодарен за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину

- указал Кулеба в X.

По его словам, стороны "обсудили также дальнейшие совместные усилия для наращивания военных поставок".

"В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", - отметил Кулеба.

МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров21 февраля 2024, 14:02 • 21094 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаПолитика
varshavaВаршава
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
kievКиев
Кулеба на тлі блокади польського кордону відвідав Варшаву: каже, обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань
Amid the blockade of the Polish border, Kuleba visits Warsaw: says both governments are committed to solving problematic issues
Новости по теме

Кулеба на фоне блокады польской границы посетил Варшаву: говорит, оба правительства настроены на решение проблемных вопросов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Варшаву, чтобы обсудить с польскими чиновниками проблемные вопросы и увеличение военной помощи Украине, и отметил, что в Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом.

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