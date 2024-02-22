Кулеба на тлі блокади польського кордону відвідав Варшаву: каже, обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Варшаву, щоб обговорити з польськими урядовцями проблемні питання та збільшення військової допомоги Україні, та відзначив, що у Києві і Варшаві є чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі блокади кордону польськими протестувальниками відвідав Варшаву, де обговорив з польськими урядовцями "проблемні питання", на вирішення яких, з його слів, "налаштовані обидва уряди", пише УНН.
Провів у Варшаві щиру та понад годинну розмову з керівником Кабінету Премʼєр-міністра Польщі Павлем Грасем і Головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем. Обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань. Вдячний за рішення, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну
З його слів, сторони "обговорили також подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань".
"У Києві і Варшаві є чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом", - зазначив Кулеба.
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