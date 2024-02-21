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МЗС Польщі оприлюднило заяву щодо антиукраїнських та пропутінських гасел на протестах фермерів

МЗС Польщі оприлюднило заяву щодо антиукраїнських та пропутінських гасел на протестах фермерів

Київ • УНН

 • 23691 перегляди

Міністерство закордонних справ Польщі оцінило антиукраїнські гасла, що з'явилися під час нещодавніх блокад польських фермерів, як спробу екстремістських груп під російським впливом захопити аграрний протестний рух.

Міністерство закордонних справ Польщі "із надзвичайним занепокоєнням відзначають появу антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють володимира путіна та війну, яку він веде, під час останніх сільськогосподарських блокад", ідеться в заяві МЗС Польщі у середу, пише УНН.  

Деталі

У відомстві наголошують, що "подібні дії виставляють Польщу – країну, яка першою допомогла атакованій Україні – і поляків, які прийняли українських біженців у поганому світлі". "Важливо, що вони також дискредитують самих організаторів протестів", - додає Міністерство закордонних справ Польщі.

"Ми оцінюємо це як спробу захоплення аграрного протестного руху із боку крайніх та безвідповідальних угруповань, можливо, під впливом російської агентури", – ідеться у заяві МЗС Польщі.

"Закликаємо організаторів протестів, в ім'я польського національного інтересу та можливості реалізувати вимоги, які значною мірою є правильними, самостійно ідентифікувати та усунути зі свого руху нечисленних ініціаторів таких і подібних акцій", – сказано у заяві.

Міністерство закордонних справ Польщі наголошує, що нинішнє становище польських фермерів є наслідком агресії путіна проти України та розбалансування світової економіки, а не тим, що українці захищаються від агресії.

Контекст

Мережею розлетілось фото із протестів польських фермерів у Водзіславському районі. На одній зі світлин знятий трактор із прапором СРСР з характерним серпом та молотом. А також плакат із закликом до російського диктатора путіну.

У МЗС Польщі припускають, що протестний рух фермерів намагаються "захопити" агенти рф 21.02.24, 15:50 • 117543 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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