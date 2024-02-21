МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Польши оценило антиукраинские лозунги, появившиеся во время недавних блокад польских фермеров, как попытку экстремистских групп под российским влиянием захватить аграрное протестное движение.
Министерство иностранных дел Польши "с чрезвычайным беспокойством отмечают появление антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он ведет, во время последних сельскохозяйственных блокад", говорится в заявлении МИД Польши в среду, пишет УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что "подобные действия выставляют Польшу - страну, которая первой помогла атакованной Украине - и поляков, которые приняли украинских беженцев в плохом свете". "Важно, что они также дискредитируют самих организаторов протестов", - добавляет Министерство иностранных дел Польши.
"Мы оцениваем это как попытку захвата аграрного протестного движения со стороны крайних и безответственных группировок, возможно, под влиянием российской агентуры", - говорится в заявлении МИД Польши.
"Призываем организаторов протестов, во имя польского национального интереса и возможности реализовать требования, которые в значительной степени являются правильными, самостоятельно идентифицировать и устранить из своего движения немногочисленных инициаторов таких и подобных акций", - сказано в заявлении.
Министерство иностранных дел Польши отмечает, что нынешнее положение польских фермеров является следствием агрессии Путина против Украины и разбалансировки мировой экономики, а не тем, что украинцы защищаются от агрессии.
Контекст
По cети разлетелось фото с протестов польских фермеров в Водзиславском районе. На одной из фотографий снят трактор с флагом СССР с характерным серпом и молотом. А также плакат с призывом к российскому диктатору путину.
В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф21 февраля 2024, 13:50 • 59368 просмотров
МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров
Министерство иностранных дел Польши оценило антиукраинские лозунги, появившиеся во время недавних блокад польских фермеров, как попытку экстремистских групп под российским влиянием захватить аграрное протестное движение.
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