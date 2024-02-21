МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Министерство иностранных дел Польши "с чрезвычайным беспокойством отмечают появление антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он ведет, во время последних сельскохозяйственных блокад", говорится в заявлении МИД Польши в среду, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что "подобные действия выставляют Польшу - страну, которая первой помогла атакованной Украине - и поляков, которые приняли украинских беженцев в плохом свете". "Важно, что они также дискредитируют самих организаторов протестов", - добавляет Министерство иностранных дел Польши.

"Мы оцениваем это как попытку захвата аграрного протестного движения со стороны крайних и безответственных группировок, возможно, под влиянием российской агентуры", - говорится в заявлении МИД Польши.

"Призываем организаторов протестов, во имя польского национального интереса и возможности реализовать требования, которые в значительной степени являются правильными, самостоятельно идентифицировать и устранить из своего движения немногочисленных инициаторов таких и подобных акций", - сказано в заявлении.

Министерство иностранных дел Польши отмечает, что нынешнее положение польских фермеров является следствием агрессии Путина против Украины и разбалансировки мировой экономики, а не тем, что украинцы защищаются от агрессии.

Контекст

По cети разлетелось фото с протестов польских фермеров в Водзиславском районе. На одной из фотографий снят трактор с флагом СССР с характерным серпом и молотом. А также плакат с призывом к российскому диктатору путину.

В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф