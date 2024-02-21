В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф

Представитель МИД Польши Павел Вронский предположил, что протестное движение фермеров на границе с Украиной пытаются "захватить" российские агенты. Его заявление прозвучало на фоне инцидента с плакатом протестующих, в котором президента рф владимира путина призвали "разобраться с Украиной и Брюсселем". Об этом Вронский сказал в комментарии RMF24, сообщает УНН.

Высказывания антиукраинских лозунгов, провозглашение путинской власти и призывы уничтожить украинцев выглядят как попытка крайних, безответственных элементов или пропутинских агентов захватить фермерское движение - заявил представитель МИД Польши.

Он заявил, что подобные лозунги наносят вред Польше, репутации польского народа, который первым принял украинцев и открыл для них свои дома. Они также вредят фермерам, которые часто выдвигают правильные требования, отметил он.

Вронский призвал организаторов фермерских забастовок обратить внимание на то, кто привносит в протесты пророссийский нарратив, и отмежеваться от таких людей.

Это подрывает репутацию их самих и их дела. Это действие, которое не служит фермерам, не служит разрешению спора с Украиной. Единственный человек, который от этого выиграет - российский диктатор владимир путин - объяснил он.

По словам представителя МИД Польши, для него не имеет значения, выдвигают пророссийские требования агенты или "полезные идиоты".

Дополнение

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк осудил инцидент с баннером на протесте польских фермеров с провокационным лозунгом с упоминанием российского президента владимира путина.