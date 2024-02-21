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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф

В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 13:50  •  4469 просмотра

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Представитель МИД Польши предполагает, что российские агенты пытаются повлиять на протестное движение фермеров на границе с Украиной.

Представитель МИД Польши Павел Вронский предположил, что протестное движение фермеров на границе с Украиной пытаются "захватить" российские агенты. Его заявление прозвучало на фоне инцидента с плакатом протестующих, в котором президента рф владимира путина призвали "разобраться с Украиной и Брюсселем". Об этом Вронский сказал в комментарии RMF24, сообщает УНН

Высказывания антиукраинских лозунгов, провозглашение путинской власти и призывы уничтожить украинцев выглядят как попытка крайних, безответственных элементов или пропутинских агентов захватить фермерское движение

 - заявил представитель МИД Польши. 

Он заявил, что подобные лозунги наносят вред Польше, репутации польского народа, который первым принял украинцев и открыл для них свои дома. Они также вредят фермерам, которые часто выдвигают правильные требования, отметил он. 

Вронский призвал организаторов фермерских забастовок обратить внимание на то, кто привносит в протесты пророссийский нарратив, и отмежеваться от таких людей. 

Это подрывает репутацию их самих и их дела. Это действие, которое не служит фермерам, не служит разрешению спора с Украиной. Единственный человек, который от этого выиграет - российский диктатор владимир путин

- объяснил он.

По словам представителя МИД Польши, для него не имеет значения, выдвигают пророссийские требования агенты или "полезные идиоты". 

Дополнение 

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк осудил инцидент с баннером на протесте польских фермеров с провокационным лозунгом с упоминанием российского президента владимира путина. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У МЗС Польщі припускають, що протестний рух фермерів намагаються "захопити" агенти рф
The Polish Foreign Ministry suggests that the protest movement of farmers is being "captured" by Russian agents
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