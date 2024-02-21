Польський міністр засудив "провокаційний" банер зі згадкою про путіна на протесті фермерів
Київ • УНН
Польський міністр засудив "ганебний" банер на фермерському протесті із закликом до путіна.
Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк засудив інцидент з банером на протесті польських фермерів із провокативним гаслом зі згадкою російського президента володимира путіна, пише УНН з посиланням на AFP.
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У середу міністр спецслужб Польщі Томаш Сімоняк засудив "скандальний" банер як "провокацію".
"Це ганебні слова, які абсолютно не відповідають ні позиції держави, ні почуттям наших громадян", - сказав Семоняк польському Radio Zet.
Як повідомила AFP прессекретар місцевої поліції, "банер і прапор були вилучені поліцією під час розгляду".
"Особу, яка керувала транспортним засобом, встановлено. Триває кримінальне розслідування", - додала вона.
Офіцери розпочали розслідування "за пропаганду фашистського чи тоталітарного режиму та розпалювання ненависті", додала вона – злочин, який передбачає максимальне покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
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