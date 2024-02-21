Польский министр осудил "провокационный" баннер с упоминанием о путине на протесте фермеров

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк осудил инцидент с баннером на протесте польских фермеров с провокационным лозунгом с упоминанием российского президента владимира путина, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В среду министр спецслужб Польши Томаш Симоняк осудил "скандальный" баннер как "провокацию".

"Это позорные слова, которые абсолютно не соответствуют ни позиции государства, ни чувствам наших граждан", - сказал Семоняк польскому Radio Zet.

Как сообщила AFP пресс-секретарь местной полиции, "баннер и флаг были изъяты полицией во время разбирательства".

"Лицо, которое управляло транспортным средством, установлено. Продолжается уголовное расследование", - добавила она.

Офицеры начали расследование "за пропаганду фашистского или тоталитарного режима и разжигание ненависти", добавила она - преступление, которое предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

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