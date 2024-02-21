У МЗС Польщі припускають, що протестний рух фермерів намагаються "захопити" агенти рф

Речник МЗС Польщі Павел Вронський припустив, що протестний рух фермерів на кордоні з Україною намагаються "захопити" російські агенти. Його заява прозвучала на тлі інциденту з плакатом протестувальників, у якому президента рф володимира путіна закликали "розібратися з Україною та Брюсселем". Про це Вронський сказав у коментарі RMF24, повідомляє УНН.

Він заявив, що подібні гасла завдають шкоди Польщі, репутації польського народу, який першим прийняв українців і відкрив для них свої домівки. Вони також шкодять фермерам, які часто висувають правильні вимоги, зазначив він.

Вронський закликав організаторів фермерських страйків звернути увагу на те, хто привносить у протести проросійський наратив, і відмежуватися від таких людей.

Це підриває репутацію їх самих і їхньої справи. Це дія, яка не служить фермерам, не служить розв'язанню суперечки з Україною. Єдина людина, яка від цього виграє - російський диктатор володимир путін