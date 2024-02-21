У МЗС Польщі припускають, що протестний рух фермерів намагаються "захопити" агенти рф
Київ • УНН
Речник МЗС Польщі припускає, що російські агенти намагаються вплинути на протестний рух фермерів на кордоні з Україною.
Речник МЗС Польщі Павел Вронський припустив, що протестний рух фермерів на кордоні з Україною намагаються "захопити" російські агенти. Його заява прозвучала на тлі інциденту з плакатом протестувальників, у якому президента рф володимира путіна закликали "розібратися з Україною та Брюсселем". Про це Вронський сказав у коментарі RMF24, повідомляє УНН.
Висловлювання антиукраїнських гасел, проголошення путінської влади та заклики знищити українців виглядають як спроба крайніх, безвідповідальних елементів або пропутінських агентів захопити фермерський рух
Він заявив, що подібні гасла завдають шкоди Польщі, репутації польського народу, який першим прийняв українців і відкрив для них свої домівки. Вони також шкодять фермерам, які часто висувають правильні вимоги, зазначив він.
Вронський закликав організаторів фермерських страйків звернути увагу на те, хто привносить у протести проросійський наратив, і відмежуватися від таких людей.
Це підриває репутацію їх самих і їхньої справи. Це дія, яка не служить фермерам, не служить розв'язанню суперечки з Україною. Єдина людина, яка від цього виграє - російський диктатор володимир путін
За словами речника МЗС Польщі, для нього не має значення, висувають проросійські вимоги агенти чи "корисні ідіоти".
Доповнення
Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк засудив інцидент з банером на протесті польських фермерів із провокативним гаслом зі згадкою російського президента володимира путіна.