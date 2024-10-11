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Украина и Венгрия планируют создать совместный аграрно-индустриальный хаб

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11 октября 2024, 11:14  •  7374 просмотра

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Министры сельского хозяйства Украины и Венгрии обсудили идею открытия совместного аграрно-индустриального хаба на границе. Цель - переработка, перевалка и фасовка украинской экспортной продукции.

Украина и Венгрия обсуждают идею открыть совместный аграрно-индустриальный хаб на украинско-венгерской границе для переработки, перевалки и фасовки продукции из Украины, которая идет на экспорт. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль встретился с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем, передает УНН.

Детали 

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Виталия Коваля в Венгрию.

Между украинскими и венгерскими фермерами и ассоциациями необходимо наладить сильные горизонтальные связи, чтобы появилось взаимное доверие. От этого экономика обоих государств будет в выигрыше. Уже сейчас нашим странам стоит развивать совместную глубинную переработку и вместе находить новые рынки. Это только усилит сотрудничество и взаимное доверие. Ничто так не сближает страны, как совместный бизнес их предприятий

- убежден Виталий Коваль. 

По его словам, венгерский министр Иштван Надь также поддерживает идею налаживания горизонтальных связей между аграриями Украины и Венгрии.

Кроме того, Коваль отметил - еще одна точка соприкосновения - совместное противодействие дезинформации об украинской продукции. Министр подчеркнул: украинская продукция может сделать агрокомплекс Европы сильнее после вступления Украины в ЕС. Это прекрасно понимают венгерские партнеры.

Также обсудили возможность открыть совместный аграрно-индустриальный хаб на украинско-венгерской границе, для переработки, перевалки и фасовки продукции из Украины, которая идет на экспорт. Прорабатываем дорожную карту для ее реализации 

- заявил украинский министр. 

Напомним,

В сентябре МИД Украины и Венгрии договорились о заседании Совместной межправительственной комиссии до конца 2023 года. Стороны также обсудили развитие пограничной инфраструктуры и открытие нового пункта пропуска «Великая Паладь-Надьгодош».

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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