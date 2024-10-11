Україна та Угорщина планують створити спільний аграрно-індустріальний хаб

Україна та Угорщина обговорюють ідею відкрити спільний аграрно-індустріальний хаб на українсько-угорському кордоні для переробки, перевалки і фасування продукції з України, яка йде на експорт. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зустрівся з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надєм, передає УНН.

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Зустріч відбулася в рамках робочого візиту Віталія Коваля до Угорщини.

Між українськими та угорськими фермерами та асоціаціями необхідно налагодити сильні горизонтальні звʼязки, щоб зʼявилася взаємна довіра. Від цього економіка обох держав буде у виграші. Вже зараз нашим країнам варто розвивати спільну глибинну переробку і разом знаходити нові ринки. Це тільки посилить співпрацю та взаємну довіру. Ніщо так не зближує країни, як спільний бізнес їхніх підприємств

За його словами, угорський міністр Іштван Надь також підтримує ідею налагодження горизонтальних зв’язків між аграріями України та Угорщини.

Крім того, Коваль відзначив - ще одна точка дотику - спільна протидія дезінформації про українську продукцію. Міністр наголосив: українська продукція може зробити агрокомплекс Європи сильнішим після вступу України до ЄС. Це чудово розуміють угорські партнери.

Також обговорили можливість відкрити спільний аграрно-індустріальний хаб на українсько-угорському кордоні, для переробки, перевалки і фасування продукції з України, яка йде на експорт. Опрацьовуємо дорожню карту для її реалізації