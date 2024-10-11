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Україна та Угорщина планують створити спільний аграрно-індустріальний хаб

Київ • УНН

 • 37857 перегляди

Міністри сільського господарства України та Угорщини обговорили ідею відкриття спільного аграрно-індустріального хабу на кордоні. Мета - переробка, перевалка і фасування української експортної продукції.

Україна та Угорщина планують створити спільний аграрно-індустріальний хаб

Україна та Угорщина обговорюють ідею відкрити спільний аграрно-індустріальний хаб на українсько-угорському кордоні для переробки, перевалки і фасування продукції з України, яка йде на експорт. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зустрівся з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надєм, передає УНН.

Деталі 

Зустріч відбулася в рамках робочого візиту Віталія Коваля до Угорщини.

Між українськими та угорськими фермерами та асоціаціями необхідно налагодити сильні горизонтальні звʼязки, щоб зʼявилася взаємна довіра. Від цього економіка обох держав буде у виграші. Вже зараз нашим країнам варто розвивати спільну глибинну переробку і разом знаходити нові ринки. Це тільки посилить співпрацю та взаємну довіру. Ніщо так не зближує країни, як спільний бізнес їхніх підприємств

- переконаний Віталій Коваль. 

За його словами, угорський міністр Іштван Надь також підтримує ідею налагодження горизонтальних зв’язків між аграріями України та Угорщини.

Крім того, Коваль відзначив - ще одна точка дотику - спільна протидія дезінформації про українську продукцію. Міністр наголосив: українська продукція може зробити агрокомплекс Європи сильнішим після вступу України до ЄС. Це чудово розуміють угорські партнери.

Також обговорили можливість відкрити спільний аграрно-індустріальний хаб на українсько-угорському кордоні, для переробки, перевалки і фасування продукції з України, яка йде на експорт. Опрацьовуємо дорожню карту для її реалізації 

- заявив український міністр. 

Нагадаємо

У вересні МЗС України та Угорщини домовились про засідання Спільної міжурядової комісії до кінця 2023 року. Сторони також обговорили розвиток прикордонної інфраструктури та відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь-Надьгодош".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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