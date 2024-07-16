Осенью и летом попыток незаконного пересечения может быть больше, потому что людям легче преодолевать приграничье, чтобы добраться до линии границы. Зимой попыток незаконного пересечения границы значительно меньше. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали

Конечно, погодные условия влияют на попытки незаконного пересечения границы, на количественные показатели, потому что когда холодно, когда зима, то есть снежный покров, который сложно преодолевать. Тогда попыток незаконного пересечения границы меньше. При благоприятных погодных условиях, особенно весной и летом, таких попыток может быть больше, потому что людям легче преодолевать приграничье, чтобы добраться до линии границы - сказал Демченко.

Напомним

Пограничники обнаружили тело 43-летнего жителя Могилев-Подольского, который пытался незаконным способом переплыть Днестр в направлении Молдовы.