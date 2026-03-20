Киевлянин пытался выехать за границу, женившись на 80-летней теще

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" в Винницкой области 44-летний киевлянин пытался пересечь границу, женившись на своей 80-летней теще. Однако они не смогли убедительно объяснить обстоятельства своего "брака". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Подробности

На выезд из Украины, в пункт пропуска "Могилев-Подольский" прибыли двое киевлян - мужчина 44 лет и 80-летняя женщина с инвалидностью. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супруги уверяли, что их объединяют искренние чувства. Однако во время общения с пограничниками их история начала вызывать сомнения.

Во время общения с пограничниками эта история "посыпалась". "Влюбленные" путались в ответах и не могли согласованно объяснить детали своей совместной жизни. Выяснилось, что женщина является матерью гражданской жены мужчины, которая сейчас находится за границей. Таким образом, "любовь без возрастных ограничений" оказалась легендой для попытки незаконного выезда - говорится в сообщении ГПСУ.

В настоящее время супругам отказано в пропуске через госграницу, а в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

