Администрация Трампа отказала Германии в продаже ракет Tomahawk - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила продажу Германии дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, что может свидетельствовать об углублении курса Вашингтона на сокращение военной вовлеченности в европейскую безопасность. Об этом говорится в колонке бывшего посла США при НАТО Иво Даалдера для Politico, передает УНН.

По словам автора, решение стало очередным шагом после объявленного сокращения американского военного присутствия в Европе. В частности, США уже приняли решение вывести около 5 тысяч военнослужащих из Германии, отказаться от размещения батальона с ракетами Tomahawk и сократить вклад в силы НАТО, включая бомбардировщики, истребители, корабли и подводные лодки.

В Пентагоне объясняют такие шаги необходимостью перераспределения ответственности между США и европейскими союзниками. В то же время Даалдер считает, что отказ от продажи Tomahawk демонстрирует более глубокую тенденцию.

Вашингтон не только отказывается размещать системы высокоточного дальнобойного оружия в Европе, но и фактически лишает союзников возможности самостоятельно получить такие возможности из-за опасений реакции россии

В материале подчеркивается, что ракеты Tomahawk должны были стать временным решением для усиления европейского сдерживания, пока страны НАТО разрабатывают собственные дальнобойные системы. Однако из-за решения США этот пробел в оборонных возможностях Альянса остается нерешенным.

Автор также проводит параллели с периодом Холодной войны, когда страны НАТО опасались так называемого "разъединения" безопасности США и Европы. По его мнению, если раньше такие риски возникали из-за действий ссср, то сейчас они становятся следствием политики Вашингтона.

Пятьдесят лет назад Европа боялась, что США могут дистанцироваться от ее безопасности. Сегодня это уже не страх, а официальный политический курс