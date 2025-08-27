Админка не сдерживает: Демченко заявил, что есть рекордсмены по попыткам незаконно пересечь границу

$41.400.03
48.270.21
ukenru
11:13 • 2308 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 3326 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 14839 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 41905 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 40442 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 102675 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 72509 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 150060 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 151261 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 59201 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
36%
751мм
Популярные новости
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20 • 30526 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 28787 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 24693 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24 • 22697 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 24158 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 41892 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 66646 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 63877 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 150051 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 151258 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Марк Цукерберг
Виктор Орбан
Ларс Лёкке Расмуссен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 12280 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 12823 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 24330 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 22751 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 72840 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
ТикТок
Facebook

Админка не сдерживает: Демченко заявил, что есть рекордсмены по попыткам незаконно пересечь границу

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о случаях задержания лиц, которые более 10 раз пытались незаконно пересечь границу. Больше всего таких попыток фиксируется на границах с Румынией и Молдовой.

Админка не сдерживает: Демченко заявил, что есть рекордсмены по попыткам незаконно пересечь границу

Есть случаи, когда людей задерживали по несколько раз за попытки незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Были и рекордсмены, которых задерживали более 10 раз. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Что касается попыток незаконного пересечения границы. Они продолжаются. Больше всего таких случаев фиксируем на границе с Румынией, на втором месте – это граница с Молдовой. На других участках несколько в меньшем количестве такие попытки происходят. Это в первую очередь граница с Венгрией и Словакией

- сказал Демченко.

По его словам, меньше всего незаконных попыток пересечения границы вне пунктов пропуска происходит на границе с Польшей.

Направления пунктов пропуска нарушители также пытаются использовать для того, чтобы пересечь границу и ежедневно мы задерживаем тех лиц, которые подделывают документы или пытаются сфальсифицировать условие своего выезда и ежедневно такие случаи фиксируются от нескольких до 10. За такие нарушения, особенно попытку подделки документов предусмотрена уголовная ответственность. Таких лиц мы передаем в органы полиции

- рассказал Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что для нарушителей, которые пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска, предусмотрена административная ответственность.

К сожалению, такая ответственность нарушителей не сдерживает. Потому что есть случаи, когда людей задерживаем и по несколько раз. Есть и рекордсмены, которых задерживали более 10 раз за то, что они продолжают пытаться незаконным способом пересечь границу

- заявил Демченко.

Правительство внесло в Раду законопроект об усилении ответственности за незаконное пересечение границы: как будут наказывать нарушителей22.08.25, 11:33 • 3098 просмотров

Дополнение

Полиция сообщила о подозрении киевлянину, который за денежное вознаграждение обещал беспрепятственно перевезти военнообязанных из Киева в Европу - сначала поездом до приграничной области, а затем по реке через границу.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Поезд
Национальная полиция Украины
Государственная пограничная служба Украины
Европа
Румыния
Словакия
Венгрия
Молдова
Киев
Польша