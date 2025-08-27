Админка не сдерживает: Демченко заявил, что есть рекордсмены по попыткам незаконно пересечь границу

Есть случаи, когда людей задерживали по несколько раз за попытки незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Были и рекордсмены, которых задерживали более 10 раз. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Что касается попыток незаконного пересечения границы. Они продолжаются. Больше всего таких случаев фиксируем на границе с Румынией, на втором месте – это граница с Молдовой. На других участках несколько в меньшем количестве такие попытки происходят. Это в первую очередь граница с Венгрией и Словакией - сказал Демченко.

По его словам, меньше всего незаконных попыток пересечения границы вне пунктов пропуска происходит на границе с Польшей.

Направления пунктов пропуска нарушители также пытаются использовать для того, чтобы пересечь границу и ежедневно мы задерживаем тех лиц, которые подделывают документы или пытаются сфальсифицировать условие своего выезда и ежедневно такие случаи фиксируются от нескольких до 10. За такие нарушения, особенно попытку подделки документов предусмотрена уголовная ответственность. Таких лиц мы передаем в органы полиции - рассказал Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что для нарушителей, которые пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска, предусмотрена административная ответственность.

К сожалению, такая ответственность нарушителей не сдерживает. Потому что есть случаи, когда людей задерживаем и по несколько раз. Есть и рекордсмены, которых задерживали более 10 раз за то, что они продолжают пытаться незаконным способом пересечь границу - заявил Демченко.

Полиция сообщила о подозрении киевлянину, который за денежное вознаграждение обещал беспрепятственно перевезти военнообязанных из Киева в Европу - сначала поездом до приграничной области, а затем по реке через границу.