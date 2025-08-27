Адмінка не стримує: Демченко заявив, що є рекордсмени по спробам незаконно перетнути кордон

Є випадки, коли людей затримували по кілька разів за спроби незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. Були й рекордсмени, яких затримували понад 10 разів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Щодо спроб незаконного перетину кордону. Вони продовжуються. Найбільше таких випадків фіксуємо на кордоні з Румунією, на другому місці – це кордон з Молдовою. На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною - сказав Демченко.

За його словами, найменше незаконних спроб перетину кордону поза межами пунктів пропуску відбувається на кордоні з Польщею.

Напрямках пунктів пропуску порушники також намагаються використати для того, щоб перетнути кордон й щоденно ми затримуємо тих осіб, які підроблюють документи або намагаються сфальшувати умову свого виїзду й щоденно такі випадки фіксуються від кількох до 10. За такі порушення, особливо спробу підробки документів передбачена кримінальна відповідальність. Таких осіб ми передаємо в органи поліції - розповів Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що для порушників, які намагаються перетнути кордон поза межами пунктів пропуску, передбачена адміністративна відповідальність.

На жаль така відповідальність порушників не стримує. Тому що є випадки, коли людей затримуємо й по кілька разів. Є й рекордсмени, яких затримували понад 10 разів за те, що вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон - заявив Демченко.

Уряд подав до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону: як каратимуть порушників

Доповнення

Поліція повідомила про підозру киянину, який за грошову винагороду обіцяв безперешкодно перевезти військовозобов’язаних з Києва до Європи - спочатку потягом до прикордонної області, а потім річкою через кордон.