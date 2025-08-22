$41.220.16
Правительство внесло в Раду законопроект об усилении ответственности за незаконное пересечение границы: как будут наказывать нарушителей

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект для усиления ответственности за незаконное пересечение границы. Документ предусматривает уточнение административной и уголовной ответственности, а также ужесточение наказания для посредников.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы, который имеет целью усилить ответственность за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины. Инициатором стала премьер-министр Юлия Свириденко, о деталях говорится в карточке законопроекта, пишет УНН.

Суть законопроекта

Документ предлагает:

  • уточнить и усилить административную ответственность за незаконные попытки пересечения государственной границы;
    • установить уголовную ответственность в случаях повторного или организованного пересечения, в частности с привлечением групп лиц или организованных схем;
      • внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы обеспечить эффективное расследование таких правонарушений;
        • усилить ответственность для лиц, способствующих незаконному выезду граждан за пределы страны (посредников, организаторов, перевозчиков).

          Почему это важно

          Инициатива появилась на фоне роста количества попыток незаконного пересечения украинской границы в условиях войны и ограничений военного положения.

          Законопроект направлен на предотвращение нелегальных выездов, борьбу с "черными" посредниками и укрепление пограничной безопасности. Законопроект внесла на рассмотрение премьер-министр Юлия Свириденко.

          Принятие изменений позволит правоохранительным органам более эффективно реагировать на нарушения, а также создаст дополнительный сдерживающий фактор для лиц, планирующих воспользоваться нелегальными схемами.

          Напомним

          Кабинет министров одобрил законопроект, усиливающий ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами срока пребывания за пределами Украины. Предлагается дополнить Уголовный кодекс новым квалифицирующим признаком и установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения.

          Президент Владимир Зеленский поручил проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев. Предлагается повысить возрастной потолок с 18 до 22 лет.

