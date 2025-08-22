Правительство внесло в Раду законопроект об усилении ответственности за незаконное пересечение границы: как будут наказывать нарушителей
Киев • УНН
Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект для усиления ответственности за незаконное пересечение границы. Документ предусматривает уточнение административной и уголовной ответственности, а также ужесточение наказания для посредников.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы, который имеет целью усилить ответственность за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины. Инициатором стала премьер-министр Юлия Свириденко, о деталях говорится в карточке законопроекта, пишет УНН.
Суть законопроекта
Документ предлагает:
- уточнить и усилить административную
ответственность за незаконные попытки пересечения государственной границы;
- установить уголовную ответственность в случаях повторного или организованного пересечения, в частности с привлечением групп лиц или организованных схем;
- внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы обеспечить эффективное расследование таких правонарушений;
- усилить ответственность для лиц, способствующих незаконному выезду граждан за пределы страны (посредников, организаторов, перевозчиков).
Почему это важно
Инициатива появилась на фоне роста количества попыток незаконного пересечения украинской границы в условиях войны и ограничений военного положения.
Законопроект направлен на предотвращение нелегальных выездов, борьбу с "черными" посредниками и укрепление пограничной безопасности. Законопроект внесла на рассмотрение премьер-министр Юлия Свириденко.
Принятие изменений позволит правоохранительным органам более эффективно реагировать на нарушения, а также создаст дополнительный сдерживающий фактор для лиц, планирующих воспользоваться нелегальными схемами.
Напомним
Кабинет министров одобрил законопроект, усиливающий ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами срока пребывания за пределами Украины. Предлагается дополнить Уголовный кодекс новым квалифицирующим признаком и установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения.
Президент Владимир Зеленский поручил проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев. Предлагается повысить возрастной потолок с 18 до 22 лет.