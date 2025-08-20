Кабмін планує посилити відповідальність за порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за кордоном
Київ • УНН
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що посилює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами строку перебування за межами України. Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою кваліфікуючою ознакою та встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким планується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними, призовниками та резервістами строку перебування за межами України, а також посилити відповідальність за порушення встановленого строку перебування за кордоном. Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України
За його словами, пропонується виключити статтю 204-3 (Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції) Кодексу України про адміністративні правопорушення у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю.
Передбачається доповнення статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану та встановлення кримінальної відповідальність за:
- незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;
- перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;
- порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України.
Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України тощо
Окрім того, пропонується передати повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо незаконного перетинання державного кордону), органам охорони державного кордону (ДПСУ).
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський доручив опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців. Пропонується підвищити вікову стелю з 18 до 22 років.