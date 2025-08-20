Кабмін планує посилити відповідальність за порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за кордоном

$41.360.10
48.320.15
ukenru
15:55 • 6824 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 29801 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 26506 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 46305 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 202625 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 71382 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 67802 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 64655 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 214515 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 175103 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.2м/с
55%
744мм
Популярнi новини
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 36560 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 41884 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 12292 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 17700 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 11757 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 17714 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 29788 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 46296 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 202557 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 214485 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Святошинський район
Європа
Київська область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 11772 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 10943 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 12303 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 41922 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 55142 перегляди
Актуальне
Пістолет
Нафта
Дія (сервіс)
Безпілотний літальний апарат
Поїзд

Кабмін планує посилити відповідальність за порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за кордоном

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що посилює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами строку перебування за межами України. Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою кваліфікуючою ознакою та встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану.

Кабмін планує посилити відповідальність за порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за кордоном

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким планується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними, призовниками та резервістами строку перебування за межами України, а також посилити відповідальність за порушення встановленого строку перебування за кордоном. Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України

- повідомив Мельничук.

За його словами, пропонується виключити статтю 204-3 (Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції) Кодексу України про адміністративні правопорушення у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю.

Передбачається доповнення статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану та встановлення кримінальної відповідальність за:

  • незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;
    • перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;
      • порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України.

        Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України тощо

        - додав Мельничук.

        Окрім того, пропонується передати повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо незаконного перетинання державного кордону), органам охорони державного кордону (ДПСУ).

        Нагадаємо

        Президент Володимир Зеленський доручив опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців. Пропонується підвищити вікову стелю з 18 до 22 років.

        Павло Башинський

        СуспільствоПолітика
        Державна прикордонна служба України
        Верховна Рада України
        Володимир Зеленський