Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Кабмин планирует усилить ответственность за нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за границей

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Кабинет министров одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами срока пребывания за пределами Украины. Предлагается дополнить Уголовный кодекс новым квалифицирующим признаком и установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения.

Кабмин планирует усилить ответственность за нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за границей

Кабинет министров одобрил законопроект, которым планируется установить обязанность соблюдения военнообязанными, призывниками и резервистами срока пребывания за пределами Украины, а также усилить ответственность за нарушение установленного срока пребывания за границей. Об этом пишет УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины

- сообщил Мельничук.

По его словам, предлагается исключить статью 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с ее частичной неконституционностью и неэффективностью.

Предусматривается дополнение статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) квалифицирующим признаком в виде совершения уголовного правонарушения в условиях военного положения и установление уголовной ответственности за:

  • незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу;
    • препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение;
      • нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины.

        Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанными (призывниками, резервистами) срока пребывания за пределами Украины и т.д.

        - добавил Мельничук.

        Кроме того, предлагается передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно незаконного пересечения государственной границы), органам охраны государственной границы (ГПСУ).

        Напомним

        Президент Владимир Зеленский поручил проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев. Предлагается повысить возрастной потолок с 18 до 22 лет.

        Павел Башинский

        ОбществоПолитика
        Государственная пограничная служба Украины
        Верховная Рада
        Владимир Зеленский