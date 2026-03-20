Головна
Киянин намагався виїхати за кордон, одружившись із 80-річною тещею

Київ • УНН

 • 2098 перегляди

На Вінниччині прикордонники викрили 44-річного чоловіка, який уклав фіктивний шлюб з тещею. Пара не змогла відповісти на питання про спільне життя.

Киянин намагався виїхати за кордон, одружившись із 80-річною тещею
Фото: Державна прикордонна служба України

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на Вінниччині 44-річний киянин намагався перетнути кордон одружившись із своєю 80-річною тещею. Однак, вони не змогли переконливо пояснити обставини свого "шлюбу". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

На виїзд з України, у пункт пропуску "Могилів-Подільський" прибули двоє киян - чоловік 44 років та 80-річна жінка з інвалідністю. Попри значну різницю у віці, подружжя запевняло, що їх поєднують щирі почуття. Однак під час спілкування з прикордонниками їхня історія почала викликати сумніви.

Під час спілкування з прикордонниками ця історія "посипалась". "Закохані" плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя. З’ясувалося, що жінка є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном. Таким чином, "кохання без вікових обмежень" виявилось легендою для спроби незаконного виїзду

- йдеться у дописі ДПСУ.

Наразі подружжю відмовлено у пропуску через держкордон, а до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Алла Кіосак

