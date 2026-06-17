В Винницкой области будут судить трех человек по делу о смерти 10-летнего мальчика с инвалидностью от голода

В Винницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении трех лиц по делу о смерти 10-летнего мальчика с инвалидностью от голода. По данным следствия, ребенок находился под социальным сопровождением, однако надлежащий контроль за его состоянием и своевременное реагирование на критическое ухудшение здоровья не были обеспечены. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода в декабре 2025 года, находясь под социальным сопровождением. Прокуроры Могилев-Подольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, действия которых, по версии следствия, не были надлежащим образом направлены на защиту жизни и здоровья ребенка.

Ребенок находился под социальным сопровождением, а контроль за его состоянием должны были осуществлять ответственные работники социальной сферы и семейный врач. Впрочем, надлежащего реагирования на критическое ухудшение состояния мальчика не последовало — говорится в сообщении.

Обвиняемыми по делу являются директор Могилев-Подольского городского территориального центра социального обслуживания, социальный работник, закрепленная за семьей, и семейный врач.

Директору инкриминируют служебную халатность (ч. 3 ст. 367 УК Украины). По данным следствия, она не обеспечила надлежащий контроль за исполнением обязанностей подчиненной, ответственной за социальное сопровождение ребенка.

Социальный работник должна была осуществлять непосредственные посещения ребенка, оценивать его состояние и в случае необходимости принимать меры реагирования. Однако, как установлено следствием, она фактически ограничивалась общением с матерью мальчика и на основании этих разговоров составляла акты посещения.

Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее его смерть (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Третья обвиняемая — семейный врач. По данным следствия, она посещала ребенка и фиксировала стремительное ухудшение его состояния, однако не отражала эти сведения надлежащим образом в медицинской документации и не информировала соответствующие службы. Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего, а также несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах (ч. 2 ст. 140, ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

"Отдельно следует отметить, что прокуратура оспаривает приговор матери мальчика. 31 марта 2026 года Могилев-Подольский горрайонный суд назначил ей 3 года лишения свободы — минимально возможное наказание по инкриминируемым статьям. Мать осуждена за заведомое оставление малолетнего ребенка в опасности, повлекшее его смерть, и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком (ч. 3 ст. 135, ст. 166 УК Украины). Прокуратура считает это наказание недостаточным и подала апелляционную жалобу", — добавили в Генпрокуратуре.

В Винницкой области от голода умер ребенок с инвалидностью, подозрения получили мать и двое должностных лиц - Генпрокурор Кравченко