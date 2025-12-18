$42.340.15
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 16430 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 28735 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 45263 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 45113 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 73843 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 40816 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 29136 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25923 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 23289 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
В Винницкой области от голода умер ребенок с инвалидностью, подозрения получили мать и двое должностных лиц - Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода в Винницкой области. Мать ребенка, работник социальной службы и семейный врач получили подозрения.

В Винницкой области от голода умер ребенок с инвалидностью, подозрения получили мать и двое должностных лиц - Генпрокурор Кравченко

В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью, мать ребенка уже получила подозрение, как и должностные лица - работник социальной службы и семейный врач, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, подчеркнув, что "мальчик умер не от болезни, он умер от равнодушия взрослых", пишет УНН.

В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью. Это предложение трудно писать и почти невозможно произнести. Но еще труднее осознавать, что эта смерть была медленной, предсказуемой и могла быть остановлена

- написал Кравченко в соцсетях.

По данным Генпрокурора, "ребенок не получал еды минимум два месяца". "Мальчик имел инвалидность с рождения. Он не мог себя защитить. Не мог попросить о помощи. Он полностью зависел от взрослых", - подчеркнул Кравченко.

"С мая 2025 года ребенок перестал посещать школу. Его состояние ухудшалось. Но мать не обращалась к врачам", - указал он.

И, как отметил Генпрокурор, это лишь часть правды. "С августа по декабрь представители социальных и медицинских служб неоднократно приходили в эту семью. Они видели, в каких условиях живет ребенок. Они фиксировали ухудшение его состояния в документах. Но не сделали ничего, что могло бы спасти жизнь. Ребенка не изъяли. Лечение не обеспечили. Защиты не предоставили", - подчеркнул Кравченко.

"По данным следствия, именно сочетание действий матери и бездействия служб привело к смерти мальчика", - подчеркнул Генпрокурор.

Мать ребенка задержана и сообщено о подозрении в оставлении в опасности, повлекшем смерть ребенка, и злостном невыполнении родительских обязанностей. В суд подано ходатайство о содержании под стражей. Установлено, что ранее женщину уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей

- указал Кравченко.

Но, по его словам, ответственность не ограничится только матерью.

"Прокуратура дала правовую оценку действиям должностных лиц, объявлено о подозрениях: работнику социальной службы, закрепленному за семьей за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее смерть; семейному врачу за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему", - отметил Генпрокурор.

Мальчик умер не от болезни. Он умер от равнодушия взрослых. Моя позиция четкая: каждый, кто видел и промолчал, кто знал и не действовал, кто имел полномочия и не использовал их, понесет ответственность. Данное дело находится на моем личном контроле. Эта смерть ребенка не "трагический случай". Это преступление. Пост будет без фото, оно превышает человеческие возможности

- подытожил Кравченко.

Зона внимания и личной ответственности - все дети Украины: Генпрокурор Кравченко назначил нового заместителя11.12.25, 15:29 • 5502 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Винницкая область
Руслан Кравченко