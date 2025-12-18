В Винницкой области от голода умер ребенок с инвалидностью, подозрения получили мать и двое должностных лиц - Генпрокурор Кравченко

В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью, мать ребенка уже получила подозрение, как и должностные лица - работник социальной службы и семейный врач, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, подчеркнув, что "мальчик умер не от болезни, он умер от равнодушия взрослых", пишет УНН.

В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью. Это предложение трудно писать и почти невозможно произнести. Но еще труднее осознавать, что эта смерть была медленной, предсказуемой и могла быть остановлена - написал Кравченко в соцсетях.

По данным Генпрокурора, "ребенок не получал еды минимум два месяца". "Мальчик имел инвалидность с рождения. Он не мог себя защитить. Не мог попросить о помощи. Он полностью зависел от взрослых", - подчеркнул Кравченко.

"С мая 2025 года ребенок перестал посещать школу. Его состояние ухудшалось. Но мать не обращалась к врачам", - указал он.

И, как отметил Генпрокурор, это лишь часть правды. "С августа по декабрь представители социальных и медицинских служб неоднократно приходили в эту семью. Они видели, в каких условиях живет ребенок. Они фиксировали ухудшение его состояния в документах. Но не сделали ничего, что могло бы спасти жизнь. Ребенка не изъяли. Лечение не обеспечили. Защиты не предоставили", - подчеркнул Кравченко.

"По данным следствия, именно сочетание действий матери и бездействия служб привело к смерти мальчика", - подчеркнул Генпрокурор.

Мать ребенка задержана и сообщено о подозрении в оставлении в опасности, повлекшем смерть ребенка, и злостном невыполнении родительских обязанностей. В суд подано ходатайство о содержании под стражей. Установлено, что ранее женщину уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей - указал Кравченко.

Но, по его словам, ответственность не ограничится только матерью.

"Прокуратура дала правовую оценку действиям должностных лиц, объявлено о подозрениях: работнику социальной службы, закрепленному за семьей за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее смерть; семейному врачу за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему", - отметил Генпрокурор.

Мальчик умер не от болезни. Он умер от равнодушия взрослых. Моя позиция четкая: каждый, кто видел и промолчал, кто знал и не действовал, кто имел полномочия и не использовал их, понесет ответственность. Данное дело находится на моем личном контроле. Эта смерть ребенка не "трагический случай". Это преступление. Пост будет без фото, оно превышает человеческие возможности - подытожил Кравченко.

