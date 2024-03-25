В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  138719 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  146032 просмотра

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  212231 просмотра

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  179911 просмотра

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22 марта 2024, 11:19  •  176357 просмотра

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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172679 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

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Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140384 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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18 марта 2024, 18:47  •  458291 просмотра

В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

Вблизи границы с Молдовой в Винницкой области введены дополнительные ограничения безопасности, в частности, ограничения на въезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и запрет на определенные виды деятельности, такие как рыбалка и охота в радиусе 500 метров от границы.

Общество •   •  13215 просмотра
В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Трехэтажное нежилое здание в Печерском районе Киева было разрушено падением обломков ракеты, один человек пострадал, медики оказали ему помощь на месте.

Война •   •  33070 просмотра
Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Удар рф по столице: в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты - КГВА

После российской ракетной атаки на Киев в лесополосе в Голосеевском районе были найдены обломки ракеты, о жертвах и повреждениях не сообщалось.

Война •   •  31464 просмотра
Удар рф по столице: в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты - КГВА

Ракетный удар рф по Киеву: КГВА сообщает о повреждении многоэтажки на Печерске, обломках в еще двух районах

Многоэтажный дом в Печерском районе Киева был поврежден в результате ракетного обстрела, также сообщалось об обломках в Соломенском и Днепровском районах, на место происшествия выезжали экстренные службы.

Война •   •  29825 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: КГВА сообщает о повреждении многоэтажки на Печерске, обломках в еще двух районах

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Аварийные службы были вызваны в три района Киева после ракетного обстрела столицы, в результате которого был поврежден жилой дом в Печерском районе.

Война •   •  63384 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Российский ракетный удар по Киеву повредил жилой дом в Печерском районе. На место выехали оперативные службы.

Война •   •  43102 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

Депутаты предлагают увеличить штрафы до 5 100 грн и лишение прав до 10 лет за непредоставление преимущества в движении специальным транспортным средствам, таким как кареты скорой помощи, пожарные бригады и полицейские машины с включенными проблесковыми маячками и сиренами.

Общество •   •  39172 просмотра
Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

Президент Зеленский поблагодарил бойцов СБУ по случаю их профессионального праздника.

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"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ заявил об отставке

Виктор Николюк, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, объявил о своей отставке, чтобы возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта.

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Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ заявил об отставке

В Киеве взрывы, работает ПВО

В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО.

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В Киеве взрывы, работает ПВО