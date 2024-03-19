Молдова высылает российского дипломата из-за организации выборов президента рф в непризнанном Приднестровье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  133256 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  131514 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131333 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191295 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190800 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187712 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170655 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117878 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

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15 марта 2024, 12:36  •  287470 просмотра
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15 марта 2024, 08:49  •  303606 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  373050 просмотра

Молдова высылает российского дипломата из-за организации выборов президента рф в непризнанном Приднестровье

Молдова объявила сотрудника посольства россии персоной нон грата из-за организации президентских выборов в непризнанном Приднестровье.

Новости Мира •   •  11266 просмотра
Молдова высылает российского дипломата из-за организации выборов президента рф в непризнанном Приднестровье

Грант Шаппс отменил поездку в Одессу из-за угрозы российского обстрела

Грант Шаппс отменил поездку в Одессу по соображениям безопасности после того, как самолет, перевозивший его из Польши в Англию, заглушил сигнал GPS во время полета над калининградской областью рф.

Война •   •  12905 просмотра
Грант Шаппс отменил поездку в Одессу из-за угрозы российского обстрела

В Херсонской области на оставленной врагом взрывчатке насмерть подорвался пастух

Пастух погиб, когда взрывчатка, оставленная российскими войсками, сдетонировала возле села Молодецкое в Херсонской области.

Война •   •  10265 просмотра
В Херсонской области на оставленной врагом взрывчатке насмерть подорвался пастух

Призывал молиться за Украину: в беларуси арестовали священника

Пастора в беларуси арестовали на 15 суток за призыв молиться за Украину во время проповеди в церкви. На суде он не признал себя виновным и заявил, что высказывание было вырвано из контекста и использовано в качестве примера для объяснения во время проповеди.

политика •   •  11070 просмотра
Призывал молиться за Украину: в беларуси арестовали священника

На Киевщине 14-летнюю девочку несколько раз ударили ножом

Несовершеннолетний парень нанес несколько ножевых ранений 14-летней девочке возле развлекательного заведения в Белой Церкви Киевской области 17 марта.

Криминал и ЧП •   •  12763 просмотра
На Киевщине 14-летнюю девочку несколько раз ударили ножом

Пожар временно повлиял на работу на одной из ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

На тепловой электростанции произошло возгорание оборудования, что повлекло временные перебои в работе, но пожар потушили, оборудование заработало, дефицита электроэнергии нет.

Война •   •  14524 просмотра
Пожар временно повлиял на работу на одной из ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

На российской белгородщине утром было "громко": есть раненые

Утром на белгородщине прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают о 3 пострадавших. В минобороны рф заявляют о сбитии 9 снарядов над областью.

Новости Мира •   •  12125 просмотра
На российской белгородщине утром было "громко": есть раненые

"Роби своє": переселенка из Запорожья начала бизнес по производству натуральной косметики в Черкасской области

Переселенка из Запорожской области начала бизнес по производству натуральной косметики в Черкасской области.

Общество •   •  12293 просмотра
"Роби своє": переселенка из Запорожья начала бизнес по производству натуральной косметики в Черкасской области

Третий номер ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции

Третий по значимости лидер боевого крыла ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции на прошлой неделе.

Новости Мира •   •  11232 просмотра
Третий номер ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции

российские ракетоносители уже месяц не выходят на боевое дежурство в Черном море - Гуменюк

российские ракетоносцы уже месяц не несут боевого дежурства в Черном море, лишь патрульные катера время от времени появляются, чтобы починить боновые заграждения.

Война •   •  13240 просмотра
российские ракетоносители уже месяц не выходят на боевое дежурство в Черном море - Гуменюк