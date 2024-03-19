Молдова высылает российского дипломата из-за организации выборов президента рф в непризнанном Приднестровье

Молдова объявила персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства, из-за организации выборов президента рф в непризнанном Приднестровье. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Молдовы на странице в Facebook.

Детали

Отмечается, что посол россии олег васнецов, вызван в МИД. Ему выразили протест в связи с организацией выборов президента рф на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей.

В этом контексте послу была вручена нота о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну - говорится в заявлении МИД.

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