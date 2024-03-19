Эрдоган поздравил путина с "победой" и предложил возобновление переговоров рф с Украиной

Во время поздравления путина с "победой" на "выборах" Эрдоган проинформировал диктатора, что готов взять на себя роль в возвращении за стол переговоров рф с Украиной.

Об этом сообщает Президенство Турецкой Республики в Х, передает УНН.

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил телефонный звонок к президенту рф путину, выразив ему свои поздравления с "победой" на "выборах". Эрдоган отметил, что положительный курс в турецко-российских связях будет продолжаться и в дальнейшем.

Кроме того, в ходе разговора президент Турции заявил о готовности своей страны взять на себя любую способствующую роль в возвращении к столу переговоров по вопросам урегулирования переговоров рф с Украиной.

Напомним

На "президентских выборах" в рф "победу" одержал действующий президент террористической страны путин. Следовательно, несколько стран поздравили диктатора с "неожиданной победой", в частности беларусь, Индия, Китай, КНДР, Узбекистан, Венесуэла, Гондурас, Иран, Боливия и Никарагуа.

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир