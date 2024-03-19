Эрдоган поздравил путина с "победой" и предложил возобновление переговоров рф с Украиной

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  103726 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  116296 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  123144 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  190060 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190093 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187335 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170493 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117755 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129585 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

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Публикации

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15 марта 2024, 12:36  •  264736 просмотра
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  351829 просмотра

Эрдоган поздравил путина с "победой" и предложил возобновление переговоров рф с Украиной

Эрдоган поздравил путина с "победой" на "выборах". Также президент Турции выразил готовность содействовать переговорам между рф и Украиной.

политика •   •  3209 просмотра
Эрдоган поздравил путина с "победой" и предложил возобновление переговоров рф с Украиной

Предприниматели получили 643 кредита на 2,4 млрд гривен за неделю - Минфин

За прошедшую неделю предприниматели получили 643 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Экономика •   •  4109 просмотра
Предприниматели получили 643 кредита на 2,4 млрд гривен за неделю - Минфин

В Севастополе задержан 18-летний за надпись в бюллетене "Нет войне, мир Украине"

18-летнего парня задержали в Севастополе за то, что он написал "антивоенный" призыв в бюллетене во время фейковых "выборов".

Война •   •  7342 просмотра
В Севастополе задержан 18-летний за надпись в бюллетене "Нет войне, мир Украине"

Украинско-Австрийская Ассоциация планирует построить малые гидроэлектростанции на Львовщине

Украинско-Австрийская Ассоциация хочет построить малые гидроэлектростанции во Львовской области с использованием австрийских технологий и оборудования.

Экономика •   •  4487 просмотра
Украинско-Австрийская Ассоциация планирует построить малые гидроэлектростанции на Львовщине

В ЕС предварительно согласовали новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев на Западном берегу Иордана

ЕС согласился ввести санкции против членов ХАМАС и экстремистских израильских поселенцев, которые нападают на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, что стало первым случаем, когда блок санкционировал насильственные действия со стороны израильских поселенцев.

Война •   •  8821 просмотра
В ЕС предварительно согласовали новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев на Западном берегу Иордана

Самопровозглашенный глава Дымерской общины приговорен к 9 годам за сотрудничество с российскими оккупантами

Самопровозглашенного председателя Дымерской объединенной территориальной общины Киевской области приговорили к 9 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами и распространение ложной информации о Вооруженных Силах Украины в условиях военного положения.

Война •   •  11520 просмотра
Самопровозглашенный глава Дымерской общины приговорен к 9 годам за сотрудничество с российскими оккупантами

Министры ЕС поддержали идею направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине - Боррель

Министры иностранных дел ЕС решительно поддерживают использование поступлений от замороженных российских активов для помощи Украине, заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, несмотря на определенную оппозицию.

Война •   •  14252 просмотра
Министры ЕС поддержали идею направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине - Боррель

Северная Корея отправила в рф 7000 контейнеров с боеприпасами и военной техникой

Северная Корея отправила около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием в рф в обмен на помощь.

Война •   •  12592 просмотра
Северная Корея отправила в рф 7000 контейнеров с боеприпасами и военной техникой

Новый пакет помощи от Бельгии: три сотни бронемашин и три тральщика

Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов, включая 300 боевых машин Lynx и три тральщика.

Война •   •  12235 просмотра
Новый пакет помощи от Бельгии: три сотни бронемашин и три тральщика

российские войска атакуют Сумскую область: зафиксировано 50 обстрелов и 241 взрыв

18 марта 2024 года рф осуществила 50 обстрелов и вызвала 241 взрыв в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области Украины.

Война •   •  12868 просмотра
российские войска атакуют Сумскую область: зафиксировано 50 обстрелов и 241 взрыв