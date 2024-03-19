путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
Эрдоган поздравил путина с "победой" и предложил возобновление переговоров рф с Украиной
Предприниматели получили 643 кредита на 2,4 млрд гривен за неделю - Минфин
В Севастополе задержан 18-летний за надпись в бюллетене "Нет войне, мир Украине"
Украинско-Австрийская Ассоциация планирует построить малые гидроэлектростанции на Львовщине
В ЕС предварительно согласовали новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев на Западном берегу Иордана
Самопровозглашенный глава Дымерской общины приговорен к 9 годам за сотрудничество с российскими оккупантами
Министры ЕС поддержали идею направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине - Боррель
Северная Корея отправила в рф 7000 контейнеров с боеприпасами и военной техникой
Новый пакет помощи от Бельгии: три сотни бронемашин и три тральщика
российские войска атакуют Сумскую область: зафиксировано 50 обстрелов и 241 взрыв
Популярные
"Хлопок" в Крыму: дважды прогремело в Севастополе
Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону
С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще троих детей - Лубинец
Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта
ЕС одобрил выделение €5 млрд для Украины в рамках EPF
Публикации
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Эрдоган поздравил путина с "победой" и предложил возобновление переговоров рф с Украиной
Эрдоган поздравил путина с "победой" на "выборах". Также президент Турции выразил готовность содействовать переговорам между рф и Украиной.
Предприниматели получили 643 кредита на 2,4 млрд гривен за неделю - Минфин
За прошедшую неделю предприниматели получили 643 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
В Севастополе задержан 18-летний за надпись в бюллетене "Нет войне, мир Украине"
18-летнего парня задержали в Севастополе за то, что он написал "антивоенный" призыв в бюллетене во время фейковых "выборов".
Украинско-Австрийская Ассоциация планирует построить малые гидроэлектростанции на Львовщине
Украинско-Австрийская Ассоциация хочет построить малые гидроэлектростанции во Львовской области с использованием австрийских технологий и оборудования.
В ЕС предварительно согласовали новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев на Западном берегу Иордана
ЕС согласился ввести санкции против членов ХАМАС и экстремистских израильских поселенцев, которые нападают на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, что стало первым случаем, когда блок санкционировал насильственные действия со стороны израильских поселенцев.
Самопровозглашенный глава Дымерской общины приговорен к 9 годам за сотрудничество с российскими оккупантами
Самопровозглашенного председателя Дымерской объединенной территориальной общины Киевской области приговорили к 9 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами и распространение ложной информации о Вооруженных Силах Украины в условиях военного положения.
Министры ЕС поддержали идею направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине - Боррель
Министры иностранных дел ЕС решительно поддерживают использование поступлений от замороженных российских активов для помощи Украине, заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, несмотря на определенную оппозицию.
Северная Корея отправила в рф 7000 контейнеров с боеприпасами и военной техникой
Северная Корея отправила около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием в рф в обмен на помощь.
Новый пакет помощи от Бельгии: три сотни бронемашин и три тральщика
Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов, включая 300 боевых машин Lynx и три тральщика.
российские войска атакуют Сумскую область: зафиксировано 50 обстрелов и 241 взрыв
18 марта 2024 года рф осуществила 50 обстрелов и вызвала 241 взрыв в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области Украины.