Молдова решила приостановить участие в договоре о сокращении количества вооружений в Европе

Молдова решила приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который страна подписала в 1990 году в Париже. Об этом со ссылкой на NewsMaker, пишет УНН.

Детали

В Министерстве обороны Молодовы объясняют, что за последние годы ситуация в Европе кардинально изменилась.

С выходом россии из этого договора обстоятельства, при которых его заключили в 1990 году, фундаментально изменились. Сейчас 21 государство объявило о приостановлении действия договора - заявил госсекретарь министерства обороны Валерий Мижа.

Отмечается, что решение молдавского правительства по ДОВСЕ вступит в силу через 150 дней после того, как государства-участники договора получат уведомление.

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Дополнение

Участие России в договоре было приостановлено в июле 2007 года указом президента Владимира Путина, а 29 ноября 2007 года был принят соответствующий закон.

Кроме того, осенью 2023 года россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

В ответ страны НАТО в совместном заявлении объявили о намерении бессрочно остановить своё участие в договоре.

Справочно

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в этом году весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в ее стране.