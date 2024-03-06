ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Молдова решила приостановить участие в договоре о сокращении количества вооружений в Европе

Молдова решила приостановить участие в договоре о сокращении количества вооружений в Европе

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 20:39  •  9618 просмотра

Read in English

Молдова решила приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, ссылаясь на выход россии из договора.

Молдова решила приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который страна подписала в 1990 году в Париже. Об этом со ссылкой на NewsMaker, пишет УНН.  

Детали 

В Министерстве обороны Молодовы объясняют, что за последние годы ситуация в Европе кардинально изменилась.

С выходом россии из этого договора обстоятельства, при которых его заключили в 1990 году, фундаментально изменились. Сейчас 21 государство объявило о приостановлении действия договора

-  заявил госсекретарь министерства обороны Валерий Мижа.

Отмечается, что решение молдавского правительства по ДОВСЕ вступит в силу через 150 дней после того, как государства-участники договора получат уведомление.

Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи - Зеленский25 февраля 2024, 18:22 • 29537 просмотров

Дополнение

Участие России в договоре было приостановлено в июле 2007 года указом президента Владимира Путина, а 29 ноября 2007 года был принят соответствующий закон.

Кроме того, осенью 2023 года россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).   

В ответ страны НАТО в совместном заявлении объявили о намерении бессрочно остановить своё участие в договоре.  

Справочно

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в этом году весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в ее стране.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
maiya-sanduМайя Санду
parizhПариж
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
bolgariyaБолгария
yevropaЕвропа
ruminiyaРумыния
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
polshaПольша
Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  107764 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  123661 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  115863 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  109933 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  108679 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  107111 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  172800 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  215166 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  163101 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186725 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Новости по теме
Молдова решила приостановить участие в договоре о сокращении количества вооружений в Европе

Молдова решила приостановить участие в договоре о сокращении количества вооружений в Европе

  •  9618 просмотра
Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

  •  19905 просмотра
Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

  •  20674 просмотра
В Никополе потушили масштабный пожар в ТЦ, горело более 5 часов

В Никополе потушили масштабный пожар в ТЦ, горело более 5 часов

  •  20429 просмотра
Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

  •  23154 просмотра
Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе

Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе

  •  19120 просмотра
россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

  •  19248 просмотра
ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя

ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя

  •  18707 просмотра
Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека

Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека

  •  16740 просмотра
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

  •  21360 просмотра

Популярные

Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

  •  64511 просмотра
В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф

В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф

  •  63567 просмотра
Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи

Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи

  •  62094 просмотра
Вблизи Тисы пограничники задержали 11 мужчин: двоих спасали, один травмировался

Вблизи Тисы пограничники задержали 11 мужчин: двоих спасали, один травмировался

  •  27599 просмотра
Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены

Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены

  •  52872 просмотра

Публикации

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

  •  116821 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  144221 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  150430 просмотра
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

4 марта 2024, 09:40  •  221210 просмотра
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

1 марта 2024, 13:59  •  319846 просмотра

Молдова решила приостановить участие в договоре о сокращении количества вооружений в Европе

Молдова решила приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, ссылаясь на выход россии из договора.

Новости Мира •   •  9618 просмотра
Молдова решила приостановить участие в договоре о сокращении количества вооружений в Европе

Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

Болгария начала отправку 110 советских бронетранспортеров БТР-60 в Украину, первые шесть из которых были загружены на грузовики и отправлены из Софии в Новый Искир.

Война •   •  19905 просмотра
Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

Военно-воздушные силы Украины информируют об управляемых авиабомбах в Сумской области.

Война •   •  20674 просмотра
Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

В Никополе потушили масштабный пожар в ТЦ, горело более 5 часов

Пожар, вспыхнувший в результате вражеского обстрела торгового центра в Никополе, потушили после того, как он горел более 5 часов, к тушению пожара привлекли 70 спасателей.

Война •   •  20429 просмотра
В Никополе потушили масштабный пожар в ТЦ, горело более 5 часов

Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о продлении транзита российского газа, поскольку страны ЕС диверсифицировали свои поставки газа и не заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину.

Экономика •   •  23154 просмотра
Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе

Российский ракетный удар был направлен на инфраструктуру Одесского порта во время официального визита Зеленского с премьер-министром Греции, но не попал в президентский кортеж, как об этом ложно сообщили российские СМИ.

Война •   •  19120 просмотра
Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе

россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

6 марта один человек погиб и еще двое получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов: 62-летняя женщина была смертельно ранена снарядом, попавшим в ее двор, а две женщины в возрасте 48 и 56 лет получили ранения от взрыва бомбы в другом населенном пункте.

Война •   •  19248 просмотра
россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя

Коллаборантку по имени Светлана Владимировна Самойленко, которая организовала путинские псевдовыборы в оккупированном Бердянске, украинская разведка ликвидировала 6 марта 2024 года.

Война •   •  18707 просмотра
ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя

Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека

По словам американских чиновников, нападению подвергся сухогруз True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащий Либерии.

Новости Мира •   •  16740 просмотра
Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека

В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

Во время визита в Одесский порт президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис увидели, как работает "зерновой коридор" в Черном море, который экспортировал почти 28 миллионов тонн зерна в 38 стран с момента выхода hоссии из зернового соглашения.

Война •   •  21360 просмотра
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"