Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи - Зеленский
Киев • УНН
Молдова не обращалась за военной помощью к Украине, сообщил Президент Украины.
Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи. Об этом во время пресс-конференции сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Молдова к нам с какими-либо подобными запросами не обращалась", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос предоставит ли Украина военную помощь Молдове в случае необходимости.
Напомним,
Как сообщил местный оппозиционер и активист Геннадий Чорба, в молдавском Тирасполе (столица непризнанного Приднестровья) на 28 февраля назначен "съезд депутатов всех уровней". На этом собрании должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра, принять Приднестровье в состав России".
Советник премьер-министра Молдовы Даниэл Водэ прокомментировал предполагаемый "съезд" в Тирасполе 28 февраля и заявил, что Бюро по политике реинтеграции внимательно следит за восстановлением в Приднестровском регионе Молдовы.
В то же время ГУР Министерства обороны Украины опроверг информацию о том, что приднестровцы будут просить в состав рф.
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