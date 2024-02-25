У ГУР спростували інформацію, що невизнане Придністров’я 28 лютого попроситься до рф
Київ • УНН
28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора путіна з проханням увійти до складу рф, наголосили у ГУР.
Депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора путіна з проханням увійти до складу рф. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, передає УНН.
"... за наявною інформацією, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора путіна з проханням увійти до складу рф", - йдеться у повідомленні.
У ГУР наголосили, що поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.
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Як повідомив місцевий опозиціонер і активіст Геннадій Чорба, у молдовському Тирасполі (столиця невизнаного Придністров'я) на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". На цих зборах має бути озвучено прохання "від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра, прийняти Придністров'я до складу росії".
Радник прем'єр-міністра Молдови Даніел Воде прокоментував передбачуваний "з'їзд" у Тирасполі 28 лютого і заявив, що Бюро з політики реінтеграції уважно стежить за відновленням у Придністровському регіоні Молдови.