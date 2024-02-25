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В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф

В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 11:05  •  7548 просмотра

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28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф, отметили в ГУР.

Депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.

"... по имеющейся информации, 28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору Путину с просьбой войти в состав рф", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что распространение информации о якобы таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее

Как сообщил местный оппозиционер и активист Геннадий Чорба, в молдавском Тирасполе (столица непризнанного Приднестровья) на 28 февраля назначен "съезд депутатов всех уровней". На этом собрании должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра, принять Приднестровье в состав россии". 

Советник премьер-министра Молдовы Даниэл Водэ прокомментировал предполагаемый "съезд" в Тирасполе 28 февраля и заявил, что Бюро по политике реинтеграции внимательно следит за восстановлением в Приднестровском регионе Молдовы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
У ГУР спростували інформацію, що невизнане Придністров’я 28 лютого попроситься до рф
The GUR denied information that unrecognized Transnistria will ask Russia to join on February 28
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В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф

28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф, отметили в ГУР.

Политика •   •  7548 просмотра
В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф

Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами

Польское и украинское правительства нуждаются в откровенных дискуссиях и быстрых решений, чтобы успокоить ситуацию на границе между фермерами.

Экономика •   •  9116 просмотра
Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами

Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров

Вице-премьер-министр Украины сообщил, что сейчас 7 предприятий производят украинские беспилотники-аналоги "Ланцета".

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Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров

Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства

Вице-премьер-министр Украины Федоров заявил, что 90% беспилотников, которые сейчас используются Вооруженными силами Украины в конфликте, являются отечественного производства.

Война •   •  10626 просмотра
Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства

За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.

Война •   •  10506 просмотра
За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет четкого ответа от бывшего президента США Дональда Трампа или его команды на публичное приглашение президента Украины Зеленского посетить Украину.

Политика •   •  9472 просмотра
Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского

В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров

Вице-премьер-министр Украины объявил, что в этом году Украина изготовит более 1 миллиона беспилотников FVP, а также другие типы БПЛА.

Война •   •  9772 просмотра
В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров

Удары по стратегическим объектам в глубине россии делались дронами украинского производства - Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заявил, что Украина начнет активно использовать наземные беспилотники на поле боя в 2024 году.

Война •   •  11141 просмотра
Удары по стратегическим объектам в глубине россии делались дронами украинского производства - Камышин

Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX

Американские законодатели требуют, чтобы Илон Маск предоставил сеть спутниковой связи Starshield компании SpaceX оборонным силам США на Тайване после того, как он годами отказывался от бизнеса в этой стране из-за нежелания эскалации конфликтов.

Политика •   •  8990 просмотра
Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX

Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко

Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", таким образом блокируя шесть пунктов пропуска на границе, из-за чего около 2400 грузовиков оказались в очереди.

Общество •   •  9628 просмотра
Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко