В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф

Депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.

"... по имеющейся информации, 28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору Путину с просьбой войти в состав рф", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что распространение информации о якобы таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее

Как сообщил местный оппозиционер и активист Геннадий Чорба, в молдавском Тирасполе (столица непризнанного Приднестровья) на 28 февраля назначен "съезд депутатов всех уровней". На этом собрании должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра, принять Приднестровье в состав россии".

Советник премьер-министра Молдовы Даниэл Водэ прокомментировал предполагаемый "съезд" в Тирасполе 28 февраля и заявил, что Бюро по политике реинтеграции внимательно следит за восстановлением в Приднестровском регионе Молдовы.