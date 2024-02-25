В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф
Киев • УНН
28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф, отметили в ГУР.
Депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.
"... по имеющейся информации, 28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору Путину с просьбой войти в состав рф", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что распространение информации о якобы таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе.
Ранее
Как сообщил местный оппозиционер и активист Геннадий Чорба, в молдавском Тирасполе (столица непризнанного Приднестровья) на 28 февраля назначен "съезд депутатов всех уровней". На этом собрании должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра, принять Приднестровье в состав россии".
Советник премьер-министра Молдовы Даниэл Водэ прокомментировал предполагаемый "съезд" в Тирасполе 28 февраля и заявил, что Бюро по политике реинтеграции внимательно следит за восстановлением в Приднестровском регионе Молдовы.
В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф
28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф, отметили в ГУР.
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