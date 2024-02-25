Молдова не зверталася до України із запитами про військову допомогу – Зеленський
Київ • УНН
Молдова не зверталася за військовою допомогою до України, повідомив Президент України.
Молдова не зверталася до України з запитами про військову допомогу. Про це під час пресконференції повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Молдова до нас з будь-якими подібними запитами не зверталася", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання чи надасть Україна військову допомогу Молдові у разі необхідності.
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Як повідомив місцевий опозиціонер і активіст Геннадій Чорба, у молдовському Тирасполі (столиця невизнаного Придністров'я) на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". На цих зборах має бути озвучено прохання "від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра, прийняти Придністров'я до складу росії".
Радник прем'єр-міністра Молдови Даніел Воде прокоментував передбачуваний "з'їзд" у Тирасполі 28 лютого і заявив, що Бюро з політики реінтеграції уважно стежить за відновленням у Придністровському регіоні Молдови.
Водночас ГУР Міністерста оборони України спростував інформацію про те, що придністровці проситимуться до складу рф.