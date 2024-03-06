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Молдова вирішила призупинити участь у договорі про скорочення кількості озброєнь в Європі

Київ • УНН

 • 33102 перегляди

Молдова вирішила призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, посилаючись на вихід росії з договору.

Молдова вирішила призупинити участь у договорі про скорочення кількості озброєнь в Європі

Молдова вирішила призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), який країна підписала 1990 року в Парижі. Про це з посиланням на NewsMaker, пише УНН.  

Деталі 

У Міністерстві оборони Молодови пояснюють, що за останні роки ситуація в Європі кардинально змінилась.

З виходом росії з цього договору обставини, за яких його уклали 1990 року, фундаментально змінилися. Наразі 21 держава оголосила про зупинення дії договору

-  заявив держсекретар міністерства оборони Валерій Міжа.

Зазначається, що рішення молдовського уряду щодо ДЗЗСЄ набуде чинності через 150 днів після того, як держави-учасниці договору отримають повідомлення.

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Доповнення

Участь росії в договорі було призупинено в липні 2007 року указом президента володимира путіна, а 29 листопада 2007 року було ухвалено відповідний закон.

Окрім того, восени 2023 року росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).   

У відповідь країни НАТО у спільній заяві оголосили про намір безстроково зупинити свою участь в договорі.  

Довідково

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.

Нагадаємо

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що цьогоріч навесні росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у її країні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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