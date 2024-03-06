Молдова вирішила призупинити участь у договорі про скорочення кількості озброєнь в Європі
Київ • УНН
Молдова вирішила призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, посилаючись на вихід росії з договору.
Молдова вирішила призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), який країна підписала 1990 року в Парижі. Про це з посиланням на NewsMaker, пише УНН.
Деталі
У Міністерстві оборони Молодови пояснюють, що за останні роки ситуація в Європі кардинально змінилась.
З виходом росії з цього договору обставини, за яких його уклали 1990 року, фундаментально змінилися. Наразі 21 держава оголосила про зупинення дії договору
Зазначається, що рішення молдовського уряду щодо ДЗЗСЄ набуде чинності через 150 днів після того, як держави-учасниці договору отримають повідомлення.
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Доповнення
Участь росії в договорі було призупинено в липні 2007 року указом президента володимира путіна, а 29 листопада 2007 року було ухвалено відповідний закон.
Окрім того, восени 2023 року росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).
У відповідь країни НАТО у спільній заяві оголосили про намір безстроково зупинити свою участь в договорі.
Довідково
Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.
Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.
Нагадаємо
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що цьогоріч навесні росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у її країні.