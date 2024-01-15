Росія навесні знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові – Санду

Цьогоріч навесні Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду на пресконференції 13 січня після вручення їй премії "За європейські цінності" у румунському місті Тімішоарі, повідомляє Agerpres, передає УНН.

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За її словами, весь цей час Росія намагалася дестабілізувати порядок та владу в Кишиневі, намагаючись використати режим у придністровському регіоні.

Ми усвідомлюємо ці ризики і робимо все можливе, щоб запобігти такій дестабілізації. Ми розповідаємо громадянам про ці ризики, як це було минулого року, коли Росія мала намір скинути уряд. Разом із громадянами та державними установами ми намагаємось захистити себе від цих ризиків, але нам ще є над чим працювати, вразливі місця ще існують