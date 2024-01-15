Росія навесні знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові – Санду
Київ • УНН
Весь цей час Росія намагалася дестабілізувати порядок та владу в Кишиневі. Молдова розраховує на підтримку Румунії та міжнародної спільноти.
Цьогоріч навесні Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду на пресконференції 13 січня після вручення їй премії "За європейські цінності" у румунському місті Тімішоарі, повідомляє Agerpres, передає УНН.
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За її словами, весь цей час Росія намагалася дестабілізувати порядок та владу в Кишиневі, намагаючись використати режим у придністровському регіоні.
Ми усвідомлюємо ці ризики і робимо все можливе, щоб запобігти такій дестабілізації. Ми розповідаємо громадянам про ці ризики, як це було минулого року, коли Росія мала намір скинути уряд. Разом із громадянами та державними установами ми намагаємось захистити себе від цих ризиків, але нам ще є над чим працювати, вразливі місця ще існують
Вона підкреслила, що Молдова розраховує в цьому на підтримку Румунії та міжнародної спільноти.
Ми знаємо, що цієї весни Росія відновить свої дії, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію
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