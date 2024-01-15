Россия весной снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове - Санду

В этом году весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции 13 января после вручения ей премии "За европейские ценности" в румынском городе Тимишоаре, сообщает Agerpres, передает УНН.

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По ее словам, все это время Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе, пытаясь использовать режим в приднестровском регионе.

Мы осознаем эти риски и делаем все возможное, чтобы предотвратить такую дестабилизацию. Мы рассказываем гражданам об этих рисках, как это было в прошлом году, когда Россия намеревалась свергнуть правительство. Вместе с гражданами и государственными учреждениями мы пытаемся защитить себя от этих рисков, но нам еще есть над чем работать, уязвимые места еще существуют сказала Санду.

Она подчеркнула, что Молдова рассчитывает в этом на поддержку Румынии и международного сообщества.

Мы знаем, что этой весной Россия возобновит свои действия, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию отметила Санду.

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