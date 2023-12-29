"Необходимо усиливать ПВО Украины": Санду отреагировала на массированную ракетную атаку рф

На фоне последней ночной атаки россиян на Украину президент Молдовы Майя Санду подчеркнула необходимость усиливать обороноспособность Киева. Об этом говорится в заметке на ее странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Санду отметила, что глубоко обеспокоена сегодняшней массированной воздушной атакой россии на украинские города.

Мои мысли со всеми, кто пострадал сегодня утром и каждый день этой жестокой войны. Сегодняшняя агрессия подчеркивает настоятельную необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Украины для защиты жизни людей - заявила Санду.

Дополнение

В воздушное пространство Польши со стороны Украины сегодня утром во время атаки россии залетел неопознанный воздушный объект. Польские силы ПВО наблюдали за ним до потери сигнала.

Напомним,

После масштабной ночной атаки россиян на Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на это должна быть мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине.

Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения - Офис генпрокурора