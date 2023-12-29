"Необходимо усиливать ПВО Украины": Санду отреагировала на массированную ракетную атаку рф
Президент Молдовы Санду призвала усилить противовоздушную оборону Украины после ночной атаки рф, в результате которой пострадали сотни украинцев.
Ракетная атака на Запорожье: количество раненых возросло до 12
В результате российского удара по Запорожью погибли четверо, ранены 12; спасательные работы продолжаются.
В беларусь прибыла группа депортированных украинских детей из рф, их встречал лукашенко - СМИ
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 28 декабря принял участие в организованной правительством встречи с детьми, привезенными с оккупированных россией территорий Украины.
Всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда отстранили от правосудия - САП
Высший совет правосудия отстранил всех четырех судей Киевского апелляционного суда, которых подозревают в получении взятки в размере 35 000 долларов США.
Текущие счета итальянцев, за год подверглись сокращению на 152 млрд евро из-за инфляции
Банковские счета итальянских домохозяйств сократились на 152 миллиарда евро за год из-за инфляции, а сбережения ушли на борьбу с ростом цен и дорогие кредиты.
В столице уже трое погибших от атаки рф: еще одну жертву вытащили из-под завалов склада
Трое погибших, 24 ранены в результате российского ракетного удара по Киеву; тело было найдено из-под завалов склада.
Дуда созывает срочное совещание в бюро нацбезопасности Польши после появления "неопознанного объекта" в воздушном пространстве
Президент Польши Анджей Дуда созывает срочное совещание после того, как неизвестный объект вошел в польское воздушное пространство.
Вражеский удар по Киеву: по уточненной информации ранены 24 человека
В результате российского ракетного удара по Киеву погибло 2 и ранено 24 человека, 20 из них госпитализированы; официальные цифры могут возрасти по мере уточнения данных.
"Хочу, чтобы звуки взрывов услышали во всем мире": Кулеба призвал партнеров усилить поддержку Украины
Министр иностранных дел Украины осудил призывы к переговорам после смертоносной ночной атаки России, подчеркивая необходимость дальнейшей глобальной поддержки.
Санкции США препятствуют планам россии увеличить экспорт сжиженного природного газа по морю - Reuters
Санкции США являются главным препятствием для планов россии увеличить экспорт сжиженного природного газа морскими путями. Таким образом россия планирует компенсировать снижение экспорта трубопроводного газа в Европу.