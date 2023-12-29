Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения - Офис генпрокурора

В результате самой масштабной ночной атаки россиян на Украину пострадали около сотни человек, среди них дети. Также известно по меньшей мере о 16 погибших. Об этом ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины и представителей ОВА в регионах, передает УНН.

Детали

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что в ходе самой масштабной ночной таки россиян на Украину пострадали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одесса, Конотоп, Запорожье. Масштабные разрушения. Жилые дома, учебные заведения, больницы.

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Государство-террорист продолжает атаковать гражданских. Сегодня утром враг выпустил более полутора сотен ракет и ударных дронов по мирным украинским городам. Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей - 6 и 8 лет. Поисковые работы продолжаются - заявил Костин на своей странице в соцсети Х.

В частности, в Днепре известно о пяти погибших. Получили ранения двадцать человек, среди них ребенок. Количество пострадавших устанавливается.

В результате вражеских обстрелов в городе повреждены роддом, торговый центр, многоэтажные дома и автомобили. Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступлений, совершенных армией страны-агрессора

В тоже время во Львове установлено, что в результате вражеской атаки погиб 1 человек. Ранены 15 мирных жителей, 4 госпитализированы.

По данным следствия, 29 декабря 2023 года вооруженные силы рф обстреляли ракетами Львов. Одна из ракет попала во двор жилых домов. В результате ударной волны были повреждены смежные дома, лицей и автомобили.

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Продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о пострадавших уточняется.

В Харькове правоохранители установили гибель людей, еще 13 получили ранения. Продолжаются поисково-спасательные работы, информация о пострадавших уточняется

По данным следствия, 29 декабря с 5:00 до 8:00 российская армия нанесла массированный ракетный удар по Харькову. За три часа оккупанты ударили по городу 22 раза.

В городе повреждены складские и производственные здания, почта, дома, больница, предприятия и т.д. Также после ракетной атаки в одном из парков Харькова правоохранители обнаружили попадание боевой части ракеты, на месте работают взрывотехники

Также в Запорожье известно о четырех погибших. Сейчас в городе много людей находятся под завалами.

Повреждены несколько местных предприятий. Под завалами одного из разрушенных промышленных объектов находятся люди. На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление рф. Продолжается поисково-спасательная операция.

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В Киеве по итогам ночной атаки россиян известно об одном погибшем и 25 раненых. Зафиксировано падение обломков в Дарницком, Святошинском, Подольском и Шевченковском районах столицы.

Повреждены гражданские объекты, складские помещения, здание станции метрополитена, а также автомобили местных жителей.

Также по словам, главы Одесской ОГА Олега Кипера в Одессе известно о многих погибших и 22 раненых в результате ночного удара рф. Среди пострадавших дети двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина.

Он отметил, что разбор завалов в городе продолжается, поэтому количество раненых может увеличиваться.

Дополнение

В Воздушных силах ВСУ заявили, что во время вражеской атаки в пятницу в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БплА.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено - 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним,

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Пока без электропитания 843 семьи в двух громадах Киевской области - продолжаются ремонтные работы. В Одессе обесточены 339 потребителей, - это связано с ликвидацией последствий обстрелов. В Днепропетровской области, в одном из районов, клиенты были переведены на резервное питание.

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