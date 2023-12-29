Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения - Офис генпрокурора

В результате самой масштабной ночной атаки россиян на Украину пострадали около сотни человек, среди них дети. Также известно по меньшей мере о 16 погибших. Об этом ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины и представителей ОВА в регионах, передает УНН.
Детали
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что в ходе самой масштабной ночной таки россиян на Украину пострадали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одесса, Конотоп, Запорожье. Масштабные разрушения. Жилые дома, учебные заведения, больницы.
Государство-террорист продолжает атаковать гражданских. Сегодня утром враг выпустил более полутора сотен ракет и ударных дронов по мирным украинским городам. Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей - 6 и 8 лет. Поисковые работы продолжаются
В частности, в Днепре известно о пяти погибших. Получили ранения двадцать человек, среди них ребенок. Количество пострадавших устанавливается.
В результате вражеских обстрелов в городе повреждены роддом, торговый центр, многоэтажные дома и автомобили. Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступлений, совершенных армией страны-агрессора
В тоже время во Львове установлено, что в результате вражеской атаки погиб 1 человек. Ранены 15 мирных жителей, 4 госпитализированы.
По данным следствия, 29 декабря 2023 года вооруженные силы рф обстреляли ракетами Львов. Одна из ракет попала во двор жилых домов. В результате ударной волны были повреждены смежные дома, лицей и автомобили.
Продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о пострадавших уточняется.
В Харькове правоохранители установили гибель людей, еще 13 получили ранения. Продолжаются поисково-спасательные работы, информация о пострадавших уточняется
По данным следствия, 29 декабря с 5:00 до 8:00 российская армия нанесла массированный ракетный удар по Харькову. За три часа оккупанты ударили по городу 22 раза.
В городе повреждены складские и производственные здания, почта, дома, больница, предприятия и т.д. Также после ракетной атаки в одном из парков Харькова правоохранители обнаружили попадание боевой части ракеты, на месте работают взрывотехники
Также в Запорожье известно о четырех погибших. Сейчас в городе много людей находятся под завалами.
Повреждены несколько местных предприятий. Под завалами одного из разрушенных промышленных объектов находятся люди. На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление рф. Продолжается поисково-спасательная операция.
Пока без электропитания 843 семьи в двух громадах Киевской области - продолжаются ремонтные работы. В Одессе обесточены 339 потребителей, - это связано с ликвидацией последствий обстрелов. В Днепропетровской области, в одном из районов, клиенты были переведены на резервное питание.