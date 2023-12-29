Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск по ряду украинских городов. Об этом она заявила в Twitter (X), пишет УНН.

Детали

Дипломат опубликовала скриншот с оповещениями о воздушной тревоге на смартфоне.

Это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром: миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, из-за того, что россия обстреливает всю страну ракетами, - написала Бринк.

Она также подчеркнула на необходимости продолжить финансирование Украины, которая борется с российской агрессией.

Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году, - добавила посол США.

Напомним

В ночь на 29 декабря россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.

рф запустила по Украине фактически все виды вооружения, которое имеет. Для удара были применены ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-22 или Х-32 и "Шахеды". Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.