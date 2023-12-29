Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  131126 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  180082 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  199546 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  218550 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  195240 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  199181 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  186337 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  189142 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  195833 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178919 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168482 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151673 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132985 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129936 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139717 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
posol-ssha-otreagirovala-na-raketnuyu-ataku-rf-ukraina-nuzhdaetsya-v-finansirovanii-seichas-chtobi-prekratit-etot-uzhas

Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:34  •  18631 просмотра

Read in English

Посол США в Украине призывает к немедленному финансированию Украины в ответ на широкомасштабные ракетные атаки России, подчеркивая насущную необходимость поддержать борьбу за свободу.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск по ряду украинских городов. Об этом она заявила в Twitter (X), пишет УНН.

Детали

Дипломат опубликовала скриншот с оповещениями о воздушной тревоге на смартфоне.

Это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром: миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, из-за того, что россия обстреливает всю страну ракетами,

- написала Бринк.

Она также подчеркнула на необходимости продолжить финансирование Украины, которая борется с российской агрессией.

Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году,

- добавила посол США.

Напомним

В ночь на 29 декабря россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.

рф запустила по Украине фактически все виды вооружения, которое имеет. Для удара были применены ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-22 или Х-32 и "Шахеды". Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Посол США відреагувала на ракетну атаку рф: Україна потребує фінансування зараз, щоб припинити цей жах
U.S. Ambassador responds to Russia's missile attack: Ukraine needs funding now to stop this horror
Новости по теме

Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас

Посол США в Украине призывает к немедленному финансированию Украины в ответ на широкомасштабные ракетные атаки России, подчеркивая насущную необходимость поддержать борьбу за свободу.

Война •   •  18631 просмотра
Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас

Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка

В результате вражеского обстрела Запорожья 1 человек погиб, 10 получили ранения; повреждены здания, в том числе школы и больница.

Война •   •  17249 просмотра
Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка

"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину

Зеленский сообщил, что россия выпустила около 110 ракет по Украине; большинство из них сбито, но атаки привели к жертвам и разрушениям.

Война •   •  24744 просмотра
"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину

Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых

В результате российской ракетной атаки на Киев погибли 2 человека, 18 получили ранения; некоторые из них были спасены из-под завалов.

Война •   •  24165 просмотра
Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых

Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей

Киев пережил длительную воздушную тревогу из-за мощной ракетной атаки противника, которая привела к разрушениям и жертвам. Более трех десятков воздушных целей были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Война •   •  20582 просмотра
Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей

По тем же билетам на следующий поезд: "Укрзализныця" предупредила о выходе для тех, кто опоздал на вокзал из-за затяжной тревоги

Укрзализныця позволяет пассажирам, которые опоздали на поезд из-за тревоги, использовать тот же билет на следующий поезд, если есть свободные места.

Общество •   •  21058 просмотра
По тем же билетам на следующий поезд: "Укрзализныця" предупредила о выходе для тех, кто опоздал на вокзал из-за затяжной тревоги

В Шевченковском районе разрушены верхние этажи бизнес-центра, из-под завалов складского помещения освободили еще одну пострадавшую

Ракетным ударом поврежден бизнес-центр в Киеве, пострадавший спасен из-под завалов склада.

Общество •   •  21534 просмотра
В Шевченковском районе разрушены верхние этажи бизнес-центра, из-под завалов складского помещения освободили еще одну пострадавшую

Запорожье подверглось ракетной атаке рф, известно о погибшей и 10 раненых, под завалами могут быть люди - ОВА

Запорожье подверглось мощному ракетному обстрелу, в результате которого были повреждены здания, один человек погиб и десять получили ранения.

Война •   •  20474 просмотра
Запорожье подверглось ракетной атаке рф, известно о погибшей и 10 раненых, под завалами могут быть люди - ОВА

Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения

В результате российского ракетного удара в Киевской области ранен один человек, повреждены дома и линии электропередач.

Война •   •  23844 просмотра
Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения

Ракетная атака рф на Львов: восемь пострадавших в состоянии средней тяжести - ОВА

В результате ракетного обстрела во Львове на улице Хоткевича восемь человек получили ранения, все они находятся в состоянии средней тяжести.

Война •   •  20739 просмотра
Ракетная атака рф на Львов: восемь пострадавших в состоянии средней тяжести - ОВА