В Киеве из-за ракетной атаки наблюдается локальное ухудшение качества воздуха
Киев • УНН
Качество воздуха в Киеве ухудшается из-за пожара, вызванного российской ракетной атакой; жителям рекомендуют оставаться в помещениях.
В Киеве в результате пожара в Подольском районе, вызванного ракетной атакой рф, наблюдается локальное ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице в местах задымления. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.
В результате пожара в Подольском районе столицы, вызванного ракетной атакой 29 декабря, в Киеве по состоянию на 10:30 наблюдается локальное ухудшение качества воздуха. В северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в частности взвешенных частиц (пыли)
В то же время, отмечается, что превышение предельно допустимых концентраций веществ, не обнаружено.
Для тех, кто находится в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Подробнее о содержании загрязняющих веществ в воздухе можно почитать здесь.
Напомним
По уточненной информации из-за ракетной атаки армии рф на Киев погиб один человек, еще 21 - получил ранения.
В Киеве из-за ракетной атаки наблюдается локальное ухудшение качества воздуха
Качество воздуха в Киеве ухудшается из-за пожара, вызванного российской ракетной атакой; жителям рекомендуют оставаться в помещениях.
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