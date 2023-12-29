Массированный ракетный удар по Украине: враг использовал ракеты, в которых уже обнаруживали иностранные компоненты
Киев • УНН
Во время сегодняшнего ракетного удара по Украине россия использовала ракеты с иностранными компонентами.
Во время сегодняшнего ракетного удара по Украине россия, в том числе, применяла и ракеты Х-101, в которых эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ранее уже обнаружили иностранные компоненты. Какие именно - об этом говорится в сюжете телеканала "Рада", пишет УНН.
Детали
Речь, по словам экспертов КНИИСЭ, идет о блоке, который усложняет работу ПВО.
"Это детали из последних моделей крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 которая запускается из акватории Каспийского моря. Именно этот блок, который создаёт радиоэлектронные помехи при пролёте данной ракеты над средством ПВО. Это или подавляющий эффект, или создание ложной радиоэлектронной цели", - отмечают эксперты КНИИСЭ.
Напомним,
Директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщал, что без иностранной электроники российские ракеты непригодны к использованию.
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