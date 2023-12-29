После массированной атаки рф частично нет света в четырех областях - Минэнерго

После массированного обстрела рф есть отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях, сообщает в пятницу Минэнерго, пишет УНН.

Детали

В Киевской области в результате падения обломков повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента.

Также в регионе неизвестные лица перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

В Днепропетровской области обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ.

На Одесской области в результате утренней атаки рф повреждены воздушные линии 0,6 кВ.

На Харьковщине из-за ночного и утреннего обстрелов есть повреждения сетей в пяти громадах области. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысячи потребителей.

Из-за неисправности дымохода произошел выход угарного газа в доме в Изюмском районе. Двое жильцов обнаружены с подозрением на отравление угарным газом, одного из них госпитализировали в больницу.

В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). Остается без напряжения 132 населенных пункта - около 126 тысяч точек учета. А в Запорожской - в результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта - 5,6 тысячи абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

На Херсонщине остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

На Черниговщине в результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов - почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая, указали в Минэнерго. Применение плановых отключений не предвидится.

Никаких плановых отключений не предвидится: в Минэнерго заверили, что информация об отключении света на праздники - фейк