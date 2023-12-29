После массированной атаки рф частично нет света в четырех областях - Минэнерго
Массированные российские атаки вызвали отключение электроэнергии в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.
Сохранился со времен детства Тараса Шевченко: двухсотлетнюю ветряную мельницу обновили в Черкасской области
Двухсотлетнюю ветряную мельницу обновили в Черкасской области.
Ракетная атака не повлияла на систему энерго-, тепло- и водоснабжения в столице
Несмотря на незначительные повреждения в результате ракетного обстрела, системы электро-, тепло- и водоснабжения Киева продолжают функционировать; все районы города получают услуги.
Количество жертв российской ракетной атаки в Одессе возросло до трех - Кипер
Российские ракетные удары по Одессе привели к гибели трех человек и повреждению жилых домов; 23 человека спасены, школы не пострадали.
Ночной удар России по Украине: Львовщину атаковали 14 "шахедов", есть попадание в предприятие
Этой ночью Львовскую область атаковали 14 российских беспилотников. Часть уничтожили украинские силы ПВО.
Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей
Во время массированной воздушной атаки рф на Украину Силы обороны сбили 114 из 158 российских ракет и беспилотников.
Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП
Российский ракетный удар повредил 11 домов и линии электропередач в Киевской области; 1 человек получил ранения.
рф выпустила по Украине 158 ракет и ударных дронов, уничтожено 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет - Залужный
россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, использовав 158 средств воздушного нападения.
российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: есть повреждения, проводится ликвидация последствий
Тепловая электростанция ДТЭК была обстреляна российскими войсками, что привело к серьезным повреждениям; сообщений о жертвах не поступало, ремонтные работы продолжаются.
Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21
Один погибший, 21 раненый в Киеве после российской ракетной атаки; 10 оказались под завалами.