Никаких плановых отключений не предвидится: в Минэнерго заверили, что информация об отключении света на праздники - фейк
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины опровергает слухи о запланированных отключениях электроэнергии во время новогодних праздников, подтверждая, что никаких перебоев не ожидается.
Министерство энергетики назвало фейком информацию о якобы отключении энергоснабжения на новогодние праздники, а также уверяет, что никаких плановых отключений не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.
"В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Для усиления эффекта авторы провокации используют видеокадры эфира телемарафона "Единые новости" с наложением другого звукового ряда. Министерство энергетики Украины официально сообщает: это фейк,
Детали
В Минэнерго отметили, что никаких плановых отключений не предвидится предполагается, а также заверили, электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. В системе есть резервные мощности и возможность привлечения импорта.
Напомним
Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Для бытовых потребителей цена на электричество и в дальнейшем будет составлять электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 грн за кВт⋅ч.
Никаких плановых отключений не предвидится: в Минэнерго заверили, что информация об отключении света на праздники - фейк
Министерство энергетики Украины опровергает слухи о запланированных отключениях электроэнергии во время новогодних праздников, подтверждая, что никаких перебоев не ожидается.
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