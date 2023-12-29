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Никаких плановых отключений не предвидится: в Минэнерго заверили, что информация об отключении света на праздники - фейк

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:03  •  20679 просмотра

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Министерство энергетики Украины опровергает слухи о запланированных отключениях электроэнергии во время новогодних праздников, подтверждая, что никаких перебоев не ожидается.

Министерство энергетики назвало фейком информацию о якобы отключении энергоснабжения на новогодние праздники, а также уверяет, что никаких плановых отключений не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.

"В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Для усиления эффекта авторы провокации используют видеокадры эфира телемарафона "Единые новости" с наложением другого звукового ряда. Министерство энергетики Украины официально сообщает: это фейк,

- сообщили в министерстве.

Детали

В Минэнерго отметили, что никаких плановых отключений не предвидится предполагается, а также заверили, электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. В системе есть резервные мощности и возможность привлечения импорта.

Напомним

Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Для бытовых потребителей цена на электричество и в дальнейшем будет составлять электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 грн за кВт⋅ч.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Жодних планових відключень не передбачається: в Міненерго запевнили, що інформація про відключення світла на свята - фейк
No scheduled blackouts are planned: the Ministry of Energy assured that the information about power outages for the holidays is fake
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