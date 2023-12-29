Никаких плановых отключений не предвидится: в Минэнерго заверили, что информация об отключении света на праздники - фейк

Министерство энергетики назвало фейком информацию о якобы отключении энергоснабжения на новогодние праздники, а также уверяет, что никаких плановых отключений не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.

"В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Для усиления эффекта авторы провокации используют видеокадры эфира телемарафона "Единые новости" с наложением другого звукового ряда. Министерство энергетики Украины официально сообщает: это фейк, - сообщили в министерстве.

Детали

В Минэнерго отметили, что никаких плановых отключений не предвидится предполагается, а также заверили, электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. В системе есть резервные мощности и возможность привлечения импорта.

Напомним

Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Для бытовых потребителей цена на электричество и в дальнейшем будет составлять электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 грн за кВт⋅ч.