21 августа, 14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Двое мужчин задержаны на Днестре за незаконное пересечение границы

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Винницкой области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу вплавь через реку Днестр. Нарушителей оперативно задержал пограничный наряд.

Двое мужчин задержаны на Днестре за незаконное пересечение границы

В Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу вплавь через реку Днестр. Об этом пишет УНН со ссылкой на Могилев-Подольский пограничный отряд.

Детали

Двое местных жителей в возрасте 37 и 32 лет в обход блокпостов вышли к реке и двинулись в воду, надеясь, что ласты и гермомешки с вещами помогут им добраться до Молдовы.

Но попытка пересечения границы оказалась неудачной: нарушителей оперативно задержал пограничный наряд и доставил на сушу. На мужчин составлены административные протоколы по части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что во время нелегального пересечения украинской границы мужчины, которые это делают, вредят имиджу Украины, поскольку это ответственность нашего государства перед странами, с которыми мы граничим. Пограничники усиливают меры для предотвращения таких случаев.

В Польше задержали украинских железнодорожников в нетрезвом состоянии, въехавших в страну на грузовом поезде14.08.25, 20:30 • 29357 просмотров

Вероника Марченко

Общество
Винницкая область
Государственная пограничная служба Украины
Могилев-Подольский
Украина
Молдова