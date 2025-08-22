Двое мужчин задержаны на Днестре за незаконное пересечение границы
Киев • УНН
В Винницкой области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу вплавь через реку Днестр. Нарушителей оперативно задержал пограничный наряд.
В Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу вплавь через реку Днестр. Об этом пишет УНН со ссылкой на Могилев-Подольский пограничный отряд.
Детали
Двое местных жителей в возрасте 37 и 32 лет в обход блокпостов вышли к реке и двинулись в воду, надеясь, что ласты и гермомешки с вещами помогут им добраться до Молдовы.
Но попытка пересечения границы оказалась неудачной: нарушителей оперативно задержал пограничный наряд и доставил на сушу. На мужчин составлены административные протоколы по части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях
Напомним
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что во время нелегального пересечения украинской границы мужчины, которые это делают, вредят имиджу Украины, поскольку это ответственность нашего государства перед странами, с которыми мы граничим. Пограничники усиливают меры для предотвращения таких случаев.
В Польше задержали украинских железнодорожников в нетрезвом состоянии, въехавших в страну на грузовом поезде14.08.25, 20:30 • 29357 просмотров