В Польше задержали украинских железнодорожников в нетрезвом состоянии, въехавших в страну на грузовом поезде

Польские пограничники на железнодорожном пограничном переходе Дорогуск задержали украинских машиниста локомотива и его помощника, которые в состоянии алкогольного опьянения въехали в Польшу во время управления грузовым поездом. Об этом сообщает Пограничная служба Польши, передает УНН.

В ночь с 11 на 12 августа внимание пограничников, несших службу на железнодорожном пограничном переходе в Дорогуске, на въезде в страну, привлек грузовой поезд, который после пересечения границы из Украины в Польшу не въехал на территорию перехода, а остановился на железнодорожном переезде в Дорогуске. Прибыв на место и зайдя в локомотив, пограничники почувствовали от машиниста поезда и его помощника запах алкоголя, что указывало на то, что они могут находиться под его влиянием. Опасения относительно трезвости мужчин подтвердило тестирование алкотестером. Как оказалось, 34-летний машинист имел в организме почти 2 промилле алкоголя, а его 31-летний помощник – более 2 промилле - говорится в сообщении.

По данным польских пограничников, грузовой поезд был заблокирован, а оба гражданина Украины были задержаны и помещены в помещение для задержанных. О ситуации было сообщено городскую полицию.

Мужчины были переданы для дальнейших действий сотрудникам полиции в Дорогуске. Они понесут уголовную ответственность за совершение преступления - добавляют в пограничной службе.

