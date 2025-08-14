В Польше задержали украинских железнодорожников в нетрезвом состоянии, въехавших в страну на грузовом поезде

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 18473 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 25762 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 27025 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 22001 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 26876 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 42307 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 136029 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 74139 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 71139 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 63180 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.7м/с
49%
755мм
Популярные новости
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 124387 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов14 августа, 08:55 • 62136 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 83719 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 31805 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 24531 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 18482 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 25779 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 27042 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 24664 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 31925 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Александр Усик
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 7330 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 83952 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 55385 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 75773 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 127471 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Ми-8
Старлинк
YouTube

В Польше задержали украинских железнодорожников в нетрезвом состоянии, въехавших в страну на грузовом поезде

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Польские пограничники задержали украинских машиниста и его помощника, которые въехали в Польшу на грузовом поезде в состоянии алкогольного опьянения. Машинист имел почти 2 промилле алкоголя, а его помощник – более 2 промилле.

В Польше задержали украинских железнодорожников в нетрезвом состоянии, въехавших в страну на грузовом поезде

Польские пограничники на железнодорожном пограничном переходе Дорогуск задержали украинских машиниста локомотива и его помощника, которые в состоянии алкогольного опьянения въехали в Польшу во время управления грузовым поездом. Об этом сообщает Пограничная служба Польши, передает УНН.

В ночь с 11 на 12 августа внимание пограничников, несших службу на железнодорожном пограничном переходе в Дорогуске, на въезде в страну, привлек грузовой поезд, который после пересечения границы из Украины в Польшу не въехал на территорию перехода, а остановился на железнодорожном переезде в Дорогуске. Прибыв на место и зайдя в локомотив, пограничники почувствовали от машиниста поезда и его помощника запах алкоголя, что указывало на то, что они могут находиться под его влиянием. Опасения относительно трезвости мужчин подтвердило тестирование алкотестером. Как оказалось, 34-летний машинист имел в организме почти 2 промилле алкоголя, а его 31-летний помощник – более 2 промилле 

- говорится в сообщении.

По данным польских пограничников, грузовой поезд был заблокирован, а оба гражданина Украины были задержаны и помещены в помещение для задержанных. О ситуации было сообщено городскую полицию.

Мужчины были переданы для дальнейших действий сотрудникам полиции в Дорогуске. Они понесут уголовную ответственность за совершение преступления 

- добавляют в пограничной службе.

Напомним

48-летний житель Хмельницкой области пытался пересечь границу с Молдовой на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Его задержали пограничники Могилев-Подольского отряда еще до старта.

Павел Башинский

Криминал и ЧПНаши за границей
Украина
Молдова
Польша