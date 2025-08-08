Чоловік намагався перетнути кордон на параплані
Київ • УНН
48-річний житель Хмельниччини намагався перетнути кордон з Молдовою на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро. Його затримали прикордонники Могилів-Подільського загону ще до старту.
Чоловік з Хмельницької області намагався потрапити до Молдови на параплані, його затримано, повідомили у п'ятницю у Держприкордонслужбі, пише УНН.
Деталі
"48-річний житель Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро", - повідомили у ДПСУ.
Для "зльоту" чоловік, як зазначається, обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації - "на око".
"Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту. Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності", - повідомили прикордонники.
