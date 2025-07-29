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Правоохоронець за 13,5 тисяч доларів переправляв ухилянтів до Молдови: йому повідомили про підозру - ДБР

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Працівник київської поліції та його спільник організували схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Їх затримали на Буковині, "послуга" коштувала $13,5 тис. з особи.

Правоохоронець за 13,5 тисяч доларів переправляв ухилянтів до Молдови: йому повідомили про підозру - ДБР

Працівник київської поліції разом зі спільником організували схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Чоловіків затримали поблизу кордону у Чернівецькій області. Їм загрожує до 9 років ув’язнення. Про це пише Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, фігуранти, використовуючи службове становище, забезпечували безперешкодне проходження блокпостів, а далі доправляли "клієнтів" до прикордонного села. Звідти ті мали незаконно перетнути держкордон пішки.

Вартість такої "послуги" становила 13,5 тисяч доларів з особи. Оплату отримував ще один спільник - кошти надходили на криптовалютний гаманець. Його особу наразі встановлюють.

Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Чернівецька область
Україна
Молдова
Tesla
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