Правоохоронець за 13,5 тисяч доларів переправляв ухилянтів до Молдови: йому повідомили про підозру - ДБР

Працівник київської поліції разом зі спільником організували схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Чоловіків затримали поблизу кордону у Чернівецькій області. Їм загрожує до 9 років ув’язнення. Про це пише Державне бюро розслідувань, передає УНН.

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За даними слідства, фігуранти, використовуючи службове становище, забезпечували безперешкодне проходження блокпостів, а далі доправляли "клієнтів" до прикордонного села. Звідти ті мали незаконно перетнути держкордон пішки.

Вартість такої "послуги" становила 13,5 тисяч доларів з особи. Оплату отримував ще один спільник - кошти надходили на криптовалютний гаманець. Його особу наразі встановлюють.

Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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