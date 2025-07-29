Правоохранитель за 13,5 тысяч долларов переправлял уклонистов в Молдову: ему сообщили о подозрении - ГБР

Сотрудник киевской полиции вместе с сообщником организовали схему переправки военнообязанных за границу. Мужчин задержали вблизи границы в Черновицкой области. Им грозит до 9 лет заключения. Об этом пишет Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

По данным следствия, фигуранты, используя служебное положение, обеспечивали беспрепятственное прохождение блокпостов, а далее доставляли "клиентов" в приграничное село. Оттуда те должны были незаконно пересечь госграницу пешком.

Стоимость такой "услуги" составляла 13,5 тысяч долларов с человека. Оплату получал еще один сообщник - средства поступали на криптовалютный кошелек. Его личность сейчас устанавливается.

Обоим фигурантам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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