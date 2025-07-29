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При получении взятки в $1000 за уклонение от мобилизации задержан чиновник Кропивницкого ТЦК

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Начальник группы социальной работы Кропивницкого РТЦК и СП задержан при получении 1000 долларов США за снятие военнообязанного с розыска. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При получении взятки в $1000 за уклонение от мобилизации задержан чиновник Кропивницкого ТЦК

Начальник группы социальной работы Кропивницкого РТЦК и СП снимал с розыска военнообязанных мужчин при условии получения "вознаграждения". Фигуранту сообщили о подозрении. Информирует Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, передает УНН.

Детали

Под подозрением должностное лицо Кропивницкого РТЦК и СП.

По данным следствия, начальник группы социальной работы предлагал в июне 2025 года военнообязанному, который имел проблемы со своевременной подачей военно-учетных данных, за 1000 долларов США - военный учет без объявления в розыск. То есть был предложен "сервис", который должен был дать возможность избежать мобилизации. В то же время представитель Кропивницкого ТЦК подчеркнул:

В случае непредоставления неправомерной выгоды, мужчина будет мобилизован в Вооруженные Силы Украины

- передает ГБР.

Следователи выяснили, что военнообязанный согласился на предложение. Служащий Кропивницкого РТЦК и СП и "клиент" встретились в одном из супермаркетов города. Именно там, во время передачи денег, представителя Кропивницкого РТЦК и СП задержали правоохранители.

При обыске по месту жительства фигуранта была найдена и изъята часть средств – 700 долларов США.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона передает:

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. За содеянное ему грозит от 5 до 10 лет заключения, а также до 3 лет запрещено занимать должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним

В Одесской области сотрудники полиции и СБУ задержали заместителя начальника одного из районных ТЦК и СП за получение неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долларов.

Начальник сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП задержан за вымогательство 3500 долларов США за снятие военнообязанного с розыска.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
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Кропивницкий
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